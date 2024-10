Oposición inicia coordinaciones para presentar acusación constitucional contra Tohá por caso Monsalve

La oposición inició las coordinaciones para presentar una acusación constitucional contra la ministra del interior, Carolina Tohá, por su responsabilidad política en el caso Monsalve, sobre todo después de su intervención de este martes ante los diputados, ocasión en que confirmó que llamó al subsecretario del Interior para que se constituyera en el Hotel Panamericano donde la Policía de Investigaciones (PDI) realizaba diligencias.



Según publica Emol, a diferencia de la acusación constitucional anterior, en esta ocasión también se estarían sumando a la acción fiscalizadora los diputados de Evópoli y Demócratas, quienes el 10 de octubre rechazaron el libelo impulsado por el Partido Republicano.



En esa oportunidad, con 67 votos a favor, 76 en contra y 7 abstenciones, se rechazó la acusación constitucional contra la ministra del Interior. La oposición no quiere volver a fracasar en su intento de destituir a un secretario de Estado, por lo que ya están evaluando si cuentan con los votos necesarios para presentar el escrito.



La jefa de la bancada del Partido Demócrata, Joanna Pérez, señaló que “lo único que nosotros queremos es articularnos y demostrarle a Chile que la oposición cumple un rol de fiscalización que nos encomienda la propia Constitución. Si el Gobierno no actúa (…) se está arriesgando a que presentemos una acusación constitucional”.



“Le he pedido a la distinta oposición que nos articulemos y lo vamos a hacer, pero también como está nuestro país hoy día en la situación tan grave y compleja esperamos que este Gobierno tomara una decisión y al parecer no la va a tomar. Nosotros siempre hemos dicho que aquí la responsable política es la ministra del interior, de ella dependía la Subsecretaría”, añadió.



El jefe de la bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, planteó que “se hace insostenible” la permanencia de Tohá en el Gobierno.



En esa línea, dijo que “esa es una decisión que pasa por el Presidente de la República, pero eso no quita a que nosotros podamos impulsar acciones constitucionales, tenemos algunas ya impulsadas, se desarrolló el día de ayer una sesión especial, hemos constituido una comisión especial investigadora justamente para acreditar estos hechos y si nosotros llegamos a la convicción que los hechos son constitutivos de faltas constitucionales, no descartamos la posibilidad de impulsar una acción constitucional como es la acusación”.



Agregó que “nosotros sí lo hemos conversado con Chile Vamos, también lo hemos conversado con el resto de la oposición para tener una mirada mucho más coherente, coordinada y ordenada respecto de esto, pero lo primero para poder levantar una acusación constitucional no es anunciarla, sino que es tener los antecedentes y el respaldo jurídico necesario para que prospere”.



Por su parte, la jefa de la bancada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, indicó que las conversaciones comenzaron ayer después de la sesión especial en la Cámara. “Dentro de la fuerza opositora nos hemos ido juntando, de ser esto realidad, probablemente nos vamos a tener que ver forzados a utilizar herramientas constitucionales para este tipo de casos, ya sea interpelaciones personales o ya sea acusaciones constitucionales”.



Asimismo, Henry Leal (UDI) sostuvo que “yo creo que Chile Vamos y la oposición en general no puede presentar acusaciones sin que previamente tengamos los votos asegurados para que sea exitosa, ese es el paso previo, si están los votos disponibles yo soy partidario de seguir ese camino, pero eso significa que aprendamos de las lecciones del pasado, no se puede improvisar con acusaciones constitucionales, se deben primero conseguir los votos y entiendo que ya ese ejercicio se está haciendo”.



El jefe de la bancada del Partido Republicano, Luis Fernando Sánchez, manifestó que “lo mejor para ella (Tohá), para el gobierno y para todo Chile es que ella renuncie hoy día y que no mantenga al país en vilo con un Gobierno corrupto, un Gobierno corrupto que se ha vinculado ahí en una operación política para proteger a un exsubsecretario para que se mantuviera en el cargo a pesar de una investigación en su contra y que aquí alguien tiene que pagar los platos rotos y esa tiene que ser la Ministra Tohá”.



Al ser consultado sobre si estarían por impulsar una acusación constitucionalidad en su contra, señaló que “hay múltiples facultades constitucionales que se nos otorgan a los diputados”.



La diputada Sara Concha (Partido Social Cristiano) planteó que “estamos evaluando las acciones que vamos a tomar y para eso también es necesario tener todo lo antecedente a la mano (…) lo que no puede pasar y que justamente nos quedemos sin tomar una acción ante un grave hecho que hoy día ha ocurrido y sobre todo si viene de una institución tan importante como es el Gobierno”.