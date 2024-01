Ordenan demoler Hotel Punta Piqueros de Concón tras fallo de la Suprema

La Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda de la Región de Valparaíso notificó a la inmobiliaria Punta Piqueros que, por mandato de la Corte Suprema, se procederá a demoler el hotel del mismo nombre, cuya obra gruesa fue levantada sobre un risco en el camino costero que une Reñaca con Concón.



La acción administrativa se da luego de que se conociera que un reciente fallo de la Corte Suprema que confirma una resolución del 30 de mayo de 2022 en la que se instruye a dicha repartición a emitir un nuevo pronunciamiento sobre la petición de demolición del inmueble, solicitada por la Corporación de Defensa de Patrimonio Histórico de Valparaíso.



Sobre este caso, la seremi Belén Paredes sostuvo que con la orden de demolición se está acatando la sentencia de la Corte Suprema que mandata esa repartición a pronunciarse, con apego a las facultades que le entrega el artículo 157 de La Ley General de Urbanismo y Construcciones.



La seremi agregó que han realizado todos los esfuerzos normativos y jurídicos para abordar el caso asociado a la construcción del proyecto Hotel Punta Piqueros.



En ese sentido, precisó que se cumplen las dos causales que establece el artículo 157 para ordenar la demolición total o parcial de las obras, dado que en la actualidad no se ajusta al plan regulador comunal y no cuenta con permiso municipal.



Transcurridos los 10 días de plazo a contar desde la fecha de notificación de la resolución de demolición, el Serviu Regional procederá a iniciar las tramitaciones necesarias para llevar a echar abajo las obras que suma una superficie total de 20 mil metros cuadrados.



La demolición seguirá su curso siempre y cuando no existan reclamaciones de la parte afectada ante la justicia ordinaria.



El proyecto de demolición debe contemplar un cronograma conocido y ser ingresado a tramitación al Sistema de Evaluación Ambiental, por el impacto que supondrá a al entorno y a la biodiversidad asociada.