Oriana Marzoli lanza fuerte dardo a Faloon Larraguibel: “Tiene un problema con la mentira”

La participante de “Palabra de Honor”, Oriana Marzoli, se sinceró en una reciente entrevista y se refirió a la relación con su dupla en el nuevo reality de Canal 13, Faloon Larraguibel, con quien protagonizó varias polémicas en “¿Ganar o Servir?”.

En una conversación con La Cuarta, la venezolana-española, pese a tener que ser compañera con su “enemiga”, reconoció que no le disgusta la idea de las duplas en el espacio de telerrealidad. No obstante, de igual forma lanzó un duro dardo a Larraguibel.

“Me parece muchísimo más entretenido el hecho de que la competencia sea en duplas. Hasta para el espectador es divertido ver que hacen parejas como nosotras, que no nos llevamos bien”, comenzó diciendo Oriana al citado medio.

Luego, y tras tener un buen desempeño con su compañera en la primera competencia por equipos, señaló que “en el momento de la competencia se te olvida todo, porque te unes. Eso dice mucho también de dos buenas competidoras”.

“A mí eso no me disgusta en absoluto, eso me gusta”, remarcó.

Sin embargo, concluyó subrayando que “yo lo que pienso de Faloon no lo voy a cambiar nunca, conmigo se pasó tres pueblos y creo que ella tiene un problema con la mentira, que se autoconvence de que lo que está diciendo es real. Pero si no se mete conmigo, yo no me voy a poner a pelear”.