Orrego se reúne con alcalde White y expresa solidaridad tras amenazas

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, se reunió a desayunar con el alcalde de San Bernardo, Christopher White, para manifestarle su apoyo y solidaridad tras las amenazas de las que fue víctima.

Tras el encuentro, Orrego señaló que “hemos venido a expresarle nuestro apoyo y solidaridad al alcalde Christopher White, que ha sido víctima no solamente de una amenaza, sino de un plan para atentar contra su vida. Porque creemos que cuando se atenta o se pretende atentar contra una autoridad democráticamente electa, no solamente se atenta contra un chileno, se atenta contra la democracia”.

“Es importante que él sienta que ningún alcalde que esté dando una batalla contra el crimen organizado va a estar solo”

“Es importante que él sienta, y toda la comunidad del municipio de San Bernardo y de la Región Metropolitana, que ningún alcalde que esté dando una batalla contra el crimen organizado va a estar solo. Y como Gobierno de Santiago, no solamente le manifestamos nuestro apoyo a través de esta visita y otras que hemos realizado.

Sino que también a través de proyectos de cámaras de televigilancia, de iluminación pública, de espacios públicos recuperados. ¿Por qué? Porque tenemos que, entre todos, derrotar al crimen organizado, y esta, hoy día, probablemente, es la batalla más emblemática”, agregó.

Orrego se refirió al llamado a la unidad realizado por distintas autoridades, señalando que “me parece bien, pero ese llamado a la unidad hay que llenarlo de contenido y de proyectos concretos. Y para eso se requiere que el Gobierno tome la iniciativa y se siente con la oposición a conversar. Hay que pasar del discurso de los gestos a las acciones más concretas. Yo creo que la agenda de seguridad del Gobierno necesita tener un filtro del diálogo democrático, es decir, no enviar más proyectos unilaterales que no se han conversado con nadie, sino tener una mesa en la cual nos pongamos de acuerdo en las cinco o seis prioridades que tiene hoy día la agenda legislativa en materia de seguridad”.

En esa línea, el gobernador planteó avanzar en la discusión sobre el rol de los gobiernos regionales en la prevención del delito, una de las materias que los gobernadores han propuesto incorporar a la agenda legislativa de seguridad.