Pueblo inglés de 350 habitantes vota por independizarse del Reino Unido como protesta por apertura de centro de migrantes

Los habitantes de Piddington, un pequeño pueblo de Inglaterra, realizaron un referéndum simbólico para votar su independencia del Reino Unido. La iniciativa surgió como protesta ante un proyecto para instalar un centro de migrantes cerca de la localidad.

La consulta se realizó este martes y el “sí” obtuvo una amplia mayoría, según informaron las autoridades locales, recogió Emol.

Piddington cuenta con unos 350 habitantes y no tiene ningún comercio. La localidad se encuentra en el centro de Inglaterra, a unos 25 kilómetros de la Universidad de Oxford. La protesta ocurre en medio de un aumento de las manifestaciones contra la instalación de solicitantes de asilo en distintas localidades británicas.

El gobierno laborista busca trasladar a los solicitantes de asilo que permanecen en hoteles. Para ello, pretende utilizar antiguas instalaciones militares.

Piddington quiere separarse del Reino Unido

Según el Consejo parroquial, 312 habitantes participaron en el referéndum simbólico.

De ellos, 285 respaldaron la propuesta para que “Piddington busque separarse del Reino Unido y persiga su autodeterminación”.

Tras la votación, el presidente del Consejo parroquial, Tim McNally, afirmó que la localidad pasará a llamarse “principado de Piddington”.

McNally cuestionó el proyecto migratorio previsto para una antigua base militar cercana.

“¿Cómo va un pequeño pueblo de 350 personas asimilar la llegada de 1.250 varones?”, declaró a Sky News.

Además, acusó al gobierno británico de “intentar apresurar todo este plan”.

En tanto, el gobierno británico defiende el uso de la antigua instalación militar. La secretaria de Cultura, Lisa Nandy, respaldó públicamente la medida.

Según Nandy, una antigua base militar es una alternativa más adecuada que mantener a los solicitantes de asilo en hoteles o viviendas de alquiler.

El centro recibiría a 1.250 solicitantes de asilo

En la base militar de Bicester, ubicada cerca de Piddington, el gobierno planea instalar a unos 1.250 solicitantes de asilo.

Todos serían hombres solteros de entre 18 y 65 años.

La cifra supera ampliamente la población de Piddington. Los futuros residentes serían más de tres veces numerosos que los habitantes del pueblo, según las cifras entregadas.

“Esto es totalmente desproporcionado. Es una toma de control de nuestro pueblo, ellos serán cuatro veces más numerosos que los habitantes”, afirmó Ian Derby, de 63 años.

El vecino participó en la consulta del martes. Además, expresó su preocupación por los desplazamientos de los futuros residentes.

“Querrán salir y moverse por los alrededores, y esto provocará graves problemas”, sostuvo.

Por otra parte, Derby cuestionó las condiciones de la localidad para recibir a los migrantes.

“Tenemos un Ayuntamiento, una iglesia del siglo XII y un campo para hacer deporte, eso es todo”, señaló.

Vecinos expresan preocupación por su seguridad

Las protestas contra el proyecto comenzaron durante el verano. Los habitantes de Piddington también enviaron una carta al Parlamento británico para expresar sus inquietudes.

En total, 133 vecinas firmaron la misiva. El documento fue dirigido a las 266 diputadas del Parlamento de Westminster.

Las firmantes manifestaron preocupación por su seguridad ante una eventual apertura del centro migratorio.

“Aún no se ha tomado ninguna decisión definitiva sobre el proyecto”, señalaron en la carta. Sin embargo, advirtieron que podrían dejar de sentirse seguras en sus calles.

La situación también ha generado preocupación entre residentes más jóvenes. Dita Jackson, una estudiante de 17 años, decidió realizar cursos de defensa personal.

La joven trabaja además como moza de cuadra a tiempo parcial.

Gobierno asegura que la base seguirá adelante

Pese a las críticas, el gobierno británico mantiene su intención de utilizar la antigua base militar.

Lisa Nandy aseguró que la instalación permitirá enfrentar la actual presión sobre el sistema de asilo.

“En algún lugar tenemos que alojar a la gente mientras nos organizamos con todo este caos del asilo (…) y esta base seguirá adelante”, afirmó a AFP.

El gobierno también indicó que el centro funcionaría durante un mínimo de 10 años.

Asimismo, aseguró que dará “la máxima importancia” a la seguridad de los solicitantes de asilo, los trabajadores de la base y la comunidad local.

Según cifras oficiales, a finales de junio había 16.000 personas alojadas en hoteles mientras esperaban resolver sus solicitudes de asilo.

La cifra representa menos de la mitad del registro correspondiente a un año antes.

Por ahora, el proyecto de Bicester todavía no cuenta con una decisión definitiva. Sin embargo, el referéndum simbólico de Piddington dejó en evidencia la oposición de parte de sus habitantes.