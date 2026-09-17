Detienen en Miami a empresario ecuatoriano imputado por asesinato de Fernando Villavicencio

El empresario ecuatoriano Xavier Jordán fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Miami.

La detención ocurrió en medio de un procedimiento de carácter migratorio, según informó su defensa.

Jordán es uno de los siete imputados por la Fiscalía de Ecuador como presunto autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, recogió Efe.

El candidato presidencial fue asesinado a tiros en Quito en agosto de 2023.

La detención fue confirmada por Juan Carlos Salazar, abogado de Jordán en Ecuador. El defensor aseguró que habló con sus representantes legales en Estados Unidos.

“Hablé con los abogados de él en Estados Unidos, quienes me informaron que efectivamente se trataba de una detención por autoridades migratorias norteamericanas. Todavía no sabemos a qué centro de detención está siendo llevado o fue llevado”, explicó.

Videos difundidos en redes sociales registraron el momento en que agentes estadounidenses intervienen a un hombre parecido a Jordán. En las imágenes también aparece una mujer que sería su esposa.

Jordán había solicitado asilo en Estados Unidos

Según explicó su abogado, Jordán había solicitado asilo en Estados Unidos. Además, tenía una audiencia programada para mayo del próximo año.

“Así que su permanencia era legal durante este tiempo”, afirmó Salazar.

Asimismo, el defensor descartó que la detención estuviera relacionada con la orden de captura vigente en Ecuador.

Según su versión, la alerta roja de Interpol que pesaba sobre el empresario “no estaba activa”.

Por otra parte, su nombre todavía no aparecía en el Sistema de Localización de Detenidos del ICE al momento de conocerse la detención.

Jordán está imputado por el asesinato de Villavicencio

El empresario es investigado por su presunta participación en la planificación y financiamiento del asesinato de Fernando Villavicencio.

El candidato presidencial fue asesinado el 9 de agosto de 2023, cuando salía de un mitin en Quito.

El ataque ocurrió once días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador.

Según la Fiscalía ecuatoriana, Jordán habría sido uno de los impulsores del crimen. Además, habría participado en su financiamiento y planificación junto a otros involucrados.

En la misma causa están procesados el exministro José Serrano, el exasambleísta Ronny Aleaga y el empresario Daniel Salcedo.

También enfrentan cargos tres integrantes de la organización criminal Los Lobos. Entre ellos está Wilmer Chavarría, conocido como “Pipo”.

Chavarría, señalado como líder de Los Lobos, permanece detenido en España.

Cabe recordar que cinco personas ya fueron condenadas por su participación como autores materiales del asesinato.

La investigación sobre los presuntos autores intelectuales continúa en Ecuador.

También enfrenta otras investigaciones en Ecuador

Además de la causa por el asesinato de Villavicencio, Jordán enfrenta otras investigaciones judiciales en Ecuador.

La Fiscalía también lo imputa en el denominado caso Metástasis. Esta investigación apunta a una red de corrupción judicial, policial y carcelaria.

El caso está vinculado al fallecido narcotraficante Leandro “El Patrón” Norero.

Asimismo, su nombre ha sido relacionado con una investigación por presunta corrupción hospitalaria durante la pandemia de covid-19.

En octubre del año pasado, además, agentes del FBI allanaron su vivienda en Miami.

El procedimiento ocurrió en el marco de una investigación que entonces fue catalogada como reservada. Sin embargo, Jordán no fue detenido durante aquel operativo.

Ahora, su defensa deberá enfrentar el proceso migratorio iniciado en Estados Unidos.

Mientras tanto, en Ecuador continúan las causas judiciales que involucran al empresario.