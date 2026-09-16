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Corte de Apelaciones de Coyhaique rechazó recurso de amparo de senador Calisto en causa por fraude al Fisco

En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Natalia Rencoret Oliva, Pedro Castro Espinoza y Luis Aedo Mora– rechazó la acción constitucional. Esto al considerar que la resolución dictada por el Juzgado de Garantía de Coyhaique no constituye una amenaza a la libertad o seguridad individual del amparado.

Patricia Schüller Gamboa
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Corte de Apelaciones de Coyhaique rechazó recurso de amparo de senador Calisto en causa por fraude al Fisco

La Corte de Apelaciones de Coyhaique rechazó el recurso de amparo presentado por el senador Miguel Ángel Calisto, imputado como autor del delito de fraude al Fisco, en contra de la resolución que desestimó la ampliación del plazo de investigación y la cautela de garantías alegadas por la defensa del parlamentario.

En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Natalia Rencoret Oliva, Pedro Castro Espinoza y Luis Aedo Mora– rechazó la acción constitucional. Esto al considerar que la resolución dictada por el Juzgado de Garantía de Coyhaique no constituye una amenaza a la libertad o seguridad individual del amparado.

“Así, las materias sobre las cuales recayó el pronunciamiento cuestionado dicen relación con el acceso de la defensa a determinados antecedentes de la investigación y con el tiempo solicitado para su examen, controversias que, cualquiera sea la valoración que pueda efectuarse respecto de ellas dentro del procedimiento penal, no importan por sí mismas una privación, perturbación o amenaza a la libertad personal o seguridad individual del amparado”, sostiene el fallo.

La resolución agrega que “en consecuencia, aun reconociendo que la persecución penal a que se encuentra sometido puede culminar eventualmente en una decisión que afecte su libertad personal, no se ha demostrado que sea precisamente la resolución judicial objeto de este amparo la que genere una amenaza ilegal, cierta y concreta sobre dicha garantía, presupuesto indispensable para que esta Corte pueda adoptar alguna de las providencias cautelares contempladas en el artículo 21 de la Constitución Política de la República”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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