Pancha Merino recibiría millonaria suma al mes si acepta entrar a “Volverías con tu ex 3”

Pancha Merino podría convertirse en una de las participantes mejor pagadas de los realities chilenos si finalmente acepta la propuesta de Mega para ingresar a “¿Volverías con tu ex? 3”.

La cifra fue revelada en “Plan Perfecto”, donde Pato Sotomayor aseguró que la actriz recibiría $120 millones mensuales por participar en el nuevo reality, recogió La Cuarta.

El monto correspondería a $30 millones semanales, según detalló el panelista de Chilevisión. De concretarse, la cifra superaría el monto que habría solicitado Álvaro Ballero en una negociación anterior.

“Le quieren ofrecer, convirtiéndose en una de las mujeres mejor pagadas en las historias de los realities, superando incluso el sueldo de Álvaro Ballero”, afirmó Sotomayor.

Pancha Merino sería tentada con una cifra récord

Luego, el panelista entregó el monto que Mega estaría dispuesto a desembolsar para contar con la actual integrante de “Primer Plano”.

“Ballero pidió 70 millones, y Pancha sería mensualmente 120 millones de pesos. Eso se transforma en 30 millones semanales, una cifra récord”, aseguró.

La información se conoce en medio de los rumores sobre el eventual ingreso de Merino al reality. La actriz estaría negociando con Mega, aunque la señal todavía no ha oficializado su participación.

De hecho, el periodista Pablo Candia había adelantado que Merino estaría “casi lista, casi confirmada” para formar parte del programa.

“Me llegó la información de que Andrea entraría, pero eso no es todo, como esto es de ex parejas, ¿adivina quién estaría lista para entrar al reality? Y me encanta que haya aceptado la invitación, que esté casi confirmada, porque va a ser un hitazo… la señorita Pancha Merino”, señaló Candia.

Andrea Marocchino también estaría en negociaciones

Además, los rumores apuntan a que Andrea Marocchino podría ingresar al reality junto a Merino. Ambos mantuvieron una relación durante casi siete años y terminaron en agosto de 2025.

En “Plan Perfecto”, Sergio Marabolí entregó también una eventual cifra para el empresario italiano. Según el panelista, Marocchino estaría solicitando al menos $20 millones semanales.

“Marochino estaría pidiendo una suma no menor de 20 millones de pesos semanales. Ahora lo difícil es reencontrarlos a ambos para que conversen y conminarlos a participar”, comentó.

Sin embargo, Marabolí aseguró que la negociación tendría una dificultad adicional debido a la relación entre ambos.

“Él está enojado con la Pancha, pero Andrea tiene que pagar unas demandas a trabajadores y por ese lado podría entrar”, afirmó.

Por ahora, Mega no ha confirmado oficialmente el elenco de “¿Volverías con tu ex? 3”. Por lo tanto, tanto la participación de Merino y Marocchino como las cifras mencionadas corresponden a versiones entregadas en programas y medios de espectáculos.