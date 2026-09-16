La Unión Europea propondrá prohibir el acceso de menores de 13 años a las redes sociales y establecer restricciones para adolescentes de entre 13 y 15 años. La iniciativa fue anunciada este miércoles por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Parlamento Europeo, en Estrasburgo.