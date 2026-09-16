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Misión de la ONU afirma que aparato represivo en Venezuela sigue “intacto” tras captura de Maduro

Mediante un informe, la mencionada Misión indicó que pese a registrarse una disminución significativa de las detenciones de larga duración y de las desapariciones forzadas, “estos cambios no han ido acompañados de las reformas institucionales necesarias para garantizar una mejora significativa y sostenida de la situación de los derechos humanos”.

Leonardo Medina
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Misión de la ONU afirma que aparato represivo en Venezuela sigue “intacto” tras captura de Maduro

La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela advirtió este miércoles que, luego de la captura de Nicolás Maduro, el aparato represivo del Estado permanece “intacto” en el país. 

Pese a observar “limitadas mejoras” en la situación de los derechos humanos, la Misión apuntó a hechos graves en un informe, según consignó Radio Biobío

“Las instituciones estatales responsables de la represión, las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad siguen intactas”, plantearon. 

El grupo admitió que se registró una disminución significativa de las detenciones de larga duración y de las desapariciones forzadas. 

Sin embargo, apuntaron a que “estos cambios no han ido acompañados de las reformas institucionales necesarias para garantizar una mejora significativa y sostenida de la situación de los derechos humanos”.

De igual forma, destacaron “un margen algo mayor” para protestas, reuniones públicas y actividades de la sociedad civil.

También, manifestaron que varias leyes utilizadas para criminalizar la disidencia continúan vigentes. A esto se suma que los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad conservan esencialmente las mismas estructuras, políticas y prácticas.

“No se ha adoptado ninguna medida para desarmar o desmantelar a los colectivos, que han sido una fuente permanente de intimidación y violencia a nivel comunitario”, expresaron.

“Al menos 19 funcionarios previamente identificados por la Misión por su participación en graves violaciones continúan ocupando, o han sido reasignados a, puestos clave”, mencionaron. 

La impunidad “persiste”

La misión, además, recalcó que “la impunidad por las violaciones de derechos humanos y los crímenes del pasado persiste”.

Por su parte, y de acuerdo a la citada emisora, María Eloisa Quintero, una de las expertas de la Misión, hizo un llamado a las autoridades venezolanas. 

“Instamos a las autoridades estatales a adoptar medidas decisivas hacia la rendición de cuentas y a establecer un marco de justicia transicional centrado en las víctimas”, enfatizó. 

A la vez, precisó que “Venezuela también debería revertir su retirada del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y cooperar plenamente con la Corte y otros mecanismos internacionales de derechos humanos. Años de impunidad arraigada deben dar paso a la rendición de cuentas”.

Source Texto: La Nación/Foto: Radio Cooperativa
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