Timonel del PPD llama al Gobierno a “que abandone la batalla ideológica y cultural” y que “se dedique a gobernar bien”

El timonel del PPD, diputado Raúl Soto, se refirió a la crisis laboral y abordó la propuesta para la reforma de seguridad de los senadores Arturo Squella (Partido Republicano) y Andrés Longton (RN).



En conversación con Radio Duna, Soto señaló que “estamos en un diagnóstico que es compartido, en una emergencia laboral o una crisis de empleo y económica en nuestro país. Que se viene gestando hace varios años. Pero que hoy día está en su peak y eso se ha visto agravado por las decisiones que ha ido tomando en estos seis meses el actual Gobierno”.



Recalcó que “tenemos que estar a la altura como oposición y entender que dada la situación país tenemos que colaborar, estar disponibles, generar propuestas para que el país pueda volver a ponerse de pie”.



“Por eso vamos a elaborar un equipo de trabajo de economistas y expertos en temas laborales para que nos puedan ayudar. Espero también que el Gobierno tenga la apertura de escuchar y recibir opiniones distintas”, agregó.

La oposición “no puede atrincherarse”

El diputado sostuvo que la oposición “no puede atrincherarse y descansar en que al Gobierno le vaya mal para que en eso en algún punto se traduzca en alguna mejora política para la oposición, hay que pensar en el país”.



El diputado Soto llamó al Gobierno a “que abandone la batalla ideológica y cultural que está emprendiendo y que se dedique a gobernar bien, a buscar consenso. Y de parte nuestra, al menos del PPD, va a encontrar posibilidad de consenso para el beneficio de Chile”.



“Vamos a tener propuestas comunes y propuestas como PPD, pero también queremos ver lo que presente el Gobierno y ojalá se presente un diálogo prelegislativo”, precisó.



En cuanto a la propuesta de los senadores Squella y Longton, Soto lamentó “que los senadores tengan que hacer trabajo que tuvo que haber hecho el Gobierno desde el comienzo. Lamento que el Gobierno no haya retirado esa pésima reforma constitucional”.