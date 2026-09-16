Piscos chilenos ganaron medallas de oro y plata en competencia internacional realizada en Nueva York

Una gran participación tuvo Chile recientemente en el New York World Spirits Competition, certamen que evalúa destilados de distintos países, mediante una cata a ciegas de jueces especializados.

En este concurso, que cuenta con 9 años de trayectoria y está considerado entre los más importantes del mundo, dos piscos chilenos obtuvieron medallas de oro y plata.

Por un lado, según consignó Emol, el Pisco Bou Legado 40° Reservado Blanco Original se alzó con una medalla de oro. En tanto, el Gran Pisco Montura 46° logró una presea de plata.

Estos galardones convirtieron a Chile en el único país del Cono Sur en conseguir medallas.

En declaraciones obtenidas por el citado medio, Antonio Bou Ruiz-Aburto, fundador de Pisquera Bou Legado, destacó el importante reconocimiento.

“Este reconocimiento no es solo para Bou Legado: es una señal de que el pisco chileno puede dialogar de igual a igual con los mejores destilados del mundo”, expresó.

Cabe destacar que los piscos de Bou Legado son elaborados en la comuna de Salamanca, en el Valle del Choapa, Región de Coquimbo. Dicho proceso se realiza a partir de variedades como Moscatel Rosada y Moscatel de Alejandría.

Asimismo, Bou Legado ha recibido otros reconocimientos durante el 2026. En abril pasado, fue elegido por segundo año consecutivo como el mejor del mundo en el London Spirits Competition.

En esa ocasión, el Bou Legado Especial 35° Guardado en Roble ganó como Pisco del Año y Mejor Espirituoso de Chile.