Home Vanguardia "piscos chilenos ganaron medallas de oro y plata en competencia in..."

Piscos chilenos ganaron medallas de oro y plata en competencia internacional realizada en Nueva York

En el marco del New York World Spirits Competition, el Pisco Bou Legado 40° Reservado Blanco Original se alzó con una medalla de oro, mientras que el Gran Pisco Montura 46° logró una presea de plata.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Piscos chilenos ganaron medallas de oro y plata en competencia internacional realizada en Nueva York

Una gran participación tuvo Chile recientemente en el New York World Spirits Competition, certamen que evalúa destilados de distintos países, mediante una cata a ciegas de jueces especializados. 

En este concurso, que cuenta con 9 años de trayectoria y está considerado entre los más importantes del mundo, dos piscos chilenos obtuvieron medallas de oro y plata

Por un lado, según consignó Emol, el Pisco Bou Legado 40° Reservado Blanco Original se alzó con una medalla de oro. En tanto, el Gran Pisco Montura 46° logró una presea de plata.

Estos galardones convirtieron a Chile en el único país del Cono Sur en conseguir medallas

En declaraciones obtenidas por el citado medio, Antonio Bou Ruiz-Aburto, fundador de Pisquera Bou Legado, destacó el importante reconocimiento. 

“Este reconocimiento no es solo para Bou Legado: es una señal de que el pisco chileno puede dialogar de igual a igual con los mejores destilados del mundo”, expresó. 

Cabe destacar que los piscos de Bou Legado son elaborados en la comuna de Salamanca, en el Valle del Choapa, Región de Coquimbo. Dicho proceso se realiza a partir de variedades como Moscatel Rosada y Moscatel de Alejandría.

Asimismo, Bou Legado ha recibido otros reconocimientos durante el 2026. En abril pasado, fue elegido por segundo año consecutivo como el mejor del mundo en el London Spirits Competition. 

En esa ocasión, el Bou Legado Especial 35° Guardado en Roble ganó como Pisco del Año y Mejor Espirituoso de Chile.

Source Texto: La Nación/Foto: TVN
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Vanguardia
Pancha Merino recibiría millonaria suma al mes si acep...

“Le quieren ofrecer, convirtiéndose en una de las mujeres mejor pagadas en las historias de los realities, superando incluso el sueldo de Álvaro Ballero”, afirmó Patricio Sotomayor.

Leer mas
Nacional
Timonel del PPD llama al Gobierno a “que abandon...

El diputado Raúl Soto, en conversación con Radio Duna, señaló que “estamos en un diagnóstico que es compartido, en una emergencia laboral o una crisis de empleo y económica en nuestro país, que se viene gestando hace varios años. Pero que hoy día está en su peak y eso se ha visto agravado por las decisiones que ha ido tomando en estos seis meses el actual Gobierno”.

Leer mas
Internacional
Misión de la ONU afirma que aparato represivo en Venez...

Mediante un informe, la mencionada Misión indicó que pese a registrarse una disminución significativa de las detenciones de larga duración y de las desapariciones forzadas, “estos cambios no han ido acompañados de las reformas institucionales necesarias para garantizar una mejora significativa y sostenida de la situación de los derechos humanos”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
4
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/