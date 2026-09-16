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Matthei sobre biministro Alvarado: “No lo inflan”

El biministro del Interior y de la Segegob dijo, sobre estos dichos, que “mi rol como conductor político lo tengo absolutamente claro. Lo asumo con profunda responsabilidad y lo ejerzo todos los días”. “Así, ella tiene el tiempo para opinar, yo tengo el tiempo para trabajar por el gobierno”, informó Emol.

Patricia Schüller Gamboa
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Matthei sobre biministro Alvarado: “No lo inflan”

La excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, en conversación con Radio Pauta, dijo que “el Presidente Kast no está para nada convencido que tiene un mal diseño” de gobierno, pese a los resultados que su gestión ha tenido en las encuestas. 

Añadió que “cuando uno ve, por ejemplo, un ministro del Interior que es político que cacha perfectamente bien cuáles son las consecuencias posibles políticas de falta, por ejemplo, de adhesión entre los partidos, de abandono del gobierno (…) ellos lo ven, pero tengo la impresión que nadie los infla”.

“Me da la impresión que Quiroz se entiende directo con el Presidente y con (Alejandro) Irarrázaval, y yo creo que a Claudio Alvarado no lo inflan”.

“Mi rol como conductor político lo tengo absolutamente claro”

Alvarado comentó sobre estos dichos, informó Emol. “Yo quiero señalar a su pregunta específica y a la persona que usted menciona, primero que conozco a Evelyn Matthei durante muchos años. Hemos compartido tanto en un partido político como en la Cámara de Diputados”.

“Cada vez que ella ha requerido una colaboración mía en el ámbito político, siempre ahí hemos estado, ahí la hemos acompañado y ella tiene el legítimo derecho a expresar sus opiniones o a visualizar una acción del gobierno”, indicó.

Remarcó que “mi rol como conductor político lo tengo absolutamente claro. Lo asumo con profunda responsabilidad y lo ejerzo todos los días”.

“Así, ella tiene el tiempo para opinar, yo tengo el tiempo para trabajar por el gobierno”.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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