Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres para conocer en Puente Alto

Puente Alto también cuenta con alternativas para quienes disfrutan de los restaurantes con formato de tenedor libre. La oferta de la comuna va desde grandes buffets con gastronomía internacional hasta opciones especializadas en sushi y restaurantes de comida casera.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres comer sin preocuparte por las porciones, existen distintas alternativas para recorrer. A continuación, conoce tres tenedores libres que puedes encontrar en Puente Alto.

Qué hacer en Santiago: un buffet con sushi, carnes y comida internacional

China Imperial

Dirección: Av. Concha y Toro 2984, Puente Alto.

China Imperial es una de las alternativas más conocidas de la comuna. Su buffet reúne comida china y peruana, sushi, ceviches, mariscos, carnes a la parrilla, ensaladas y platos calientes.

La experiencia funciona durante un período determinado y permite recorrer las distintas estaciones del restaurante. La propuesta también incluye una sección de postres, con preparaciones dulces y helados.

De esta manera, es una alternativa para grupos donde no todos tienen los mismos gustos. En una misma visita es posible combinar sushi, carnes, comida china, preparaciones peruanas y postres.

Qué hacer en Santiago: sushi ilimitado en Puente Alto

Manhatan Sushi

Dirección: Av. Concha y Toro 2737, Puente Alto.

Si prefieres que el sushi sea el protagonista, Manhatan Sushi ofrece un formato de tenedor libre especializado en comida japonesa.

La modalidad permite pedir rolls de manera ilimitada. Entre las alternativas disponibles existen rolls tradicionales, opciones premium, preparaciones calientes y variedades con diferentes ingredientes y envolturas.

El local también ofrece entradas como gyozas y camarones apanados, además de alternativas vegetarianas. El tenedor libre tiene una duración de dos horas.

Una de sus características adicionales es que acepta pago con tarjeta Junaeb (Pluxee), una alternativa que puede resultar especialmente útil para estudiantes.

Qué hacer en Santiago: un tenedor libre de comida casera

Centro Árabe

Dirección: José Manuel Irarrázaval 146, Puente Alto.

Centro Árabe ofrece una experiencia diferente a los grandes buffets de la comuna. Se trata de un restaurante de comida casera que funciona con modalidad de tenedor libre durante el horario de almuerzo.

Entre sus preparaciones destacan platos como carne mechada, pescados, pollo, arroz, sopas y diferentes acompañamientos. También ofrece entradas y postres.

Su propuesta apunta a quienes buscan comida abundante y de estilo casero, en lugar de un buffet centrado en sushi, carnes a la parrilla o cocina internacional.

El restaurante atiende de lunes a viernes y permanece cerrado los sábados y domingos, por lo que es una alternativa especialmente orientada a un almuerzo durante la semana.

Tres alternativas diferentes en Puente Alto

La oferta de tenedores libres de Puente Alto permite encontrar experiencias bastante distintas. China Imperial apuesta por la variedad de un gran buffet internacional, mientras Manhatan Sushi concentra su propuesta en rolls y preparaciones japonesas.

Centro Árabe, en cambio, ofrece una alternativa más sencilla y de comida casera, con un formato de tenedor libre para el almuerzo.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres comer sin límites en el sector sur de la capital, estas tres alternativas permiten conocer diferentes formatos de tenedor libre sin salir de Puente Alto.