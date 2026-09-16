Dirección del Trabajo fiscaliza que conductores de buses interurbanos cumplan con horas de descanso en Fiestas Patrias

La Dirección del Trabajo (DT) está en terreno este miércoles 16 y jueves 17 de septiembre fiscalizando que se cumplan las jornadas de descanso de choferes de buses interurbanos de pasajeros.

Como cada año, el Servicio implementa un programa de fiscalización especial por Fiestas Patrias. Este contempla un riguroso control de la correcta aplicación de la normativa que exige un descanso obligatorio para choferes de buses.

En ese contexto, a primera hora de este miércoles 16 de septiembre los equipos de la Dirección del Trabajo llegaron hasta el Terminal de Buses Sur de Santiago para iniciar la fiscalización.

La Dirección del Trabajo fiscaliza los recorridos a partir de los 200 kilómetros

La Dirección del Trabajo fiscaliza los recorridos a partir de los 200 kilómetros y controla que cada conductor a cargo no conduzca por más de 5 horas continuas. La medida rige no sólo para buses, también para empresas de transporte privado que recorran sobre los 200 kilómetros.

De manera especial y dada la alta demanda en estas fechas, los equipos de la Dirección del Trabajo controlan también a los conductores de todos los buses que salen desde Santiago con destino a la Región de Valparaíso.

Se trata de un programa nacional que cubre las 16 regiones del país por lo que, en los principales terminales de cada región se han instalado fiscalizadores que subirán aleatoriamente a las cabinas de los buses para revisar el dispositivo automatizado con el que cada máquina debe contar por ley y que da cuenta del registro de jornada y descanso.

Si se verifica que no se ha cumplido con los descansos obligatorios, los fiscalizadores pueden suspender el recorrido hasta que el empleador disponga de nueva tripulación. Junto a ello, la DT también puede cursar multas de hasta 60 UTM

Existe una lista de exigencias para el empleador que tienen como propósito proteger los derechos de los trabajadores y la vida de los pasajeros. Algunas de ellas son:

• Los conductores no deben manejar más de 5 horas continuas y el descanso debe ser de mínimo 2 horas

Deben llevar correctamente un registro de asistencia y horas de trabajo

El bus debe contar con litera de descanso

Los conductores deben descansar como mínimo 8 horas en tierra, cada 24 horas

Las sanciones que puede aplicar la Dirección del Trabajo van desde las

3 UTM ($215.163) hasta las 60 UTM ($4.303.260) (*)

(*) valor de la UTM en septiembre 2026: $71.721.