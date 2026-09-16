Carabineros detuvo a dos sujetos por el homicidio de hombre que elevaba volantines en Colina

Carabineros detuvo a dos sujetos por el homicidio de un hombre de 30 años, cuando encumbraba volantines en la comuna de Colina, Región Metropolitana.



El hecho ocurrió la tarde del domingo pasado. La víctima ingresó a un recinto asistencial con un impacto balístico en la zona abdominal. Falleció debido la gravedad de sus lesiones.



La madre de la víctima señaló que momentos antes, ambos se encontraban en un sitio eriazo ubicado en la intersección de las calles San Mateo con Pedro Lira, encumbrando un volantín. Momento en que se acercaron dos sujetos.



Según su relato, uno de ellos intentó sustraerle una cadena de oro, generándose un forcejeo. Instante en que el segundo individuo extrajo un arma de fuego y efectuó un disparo en la parte baja del abdomen de la víctima. Esta fue trasladada posteriormente hasta el centro asistencial.

OS9 de Carabineros logró establecer identidad del autor del disparo

En el marco de la investigación, personal del OS9 de Carabineros logró establecer la identidad del autor del disparo. Un joven de 16 años, de iniciales G.A.N.B, quien mantenía antecedentes.



La policía pudo establecer su localización y determinar que, tras cometer el homicidio, el sujeto huyó hasta San Felipe, Región de Valparaíso.



Con estos antecedentes, el Ministerio Público gestionó una orden de detención y entrada y registro. Se ubicó al adolescente en la vía pública y procediendo a su detención.



Durante las diligencias, se efectuó un control de identidad a otro adolescente de 16 años, identificado como C.A.A.M.V., quien fue vinculado por testigos como presunto participante en el hecho. Por lo que se solicitó una orden de detención en su contra y entrada y registro a su domicilio.



Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público y los sujetos pasaron al primer control detención.