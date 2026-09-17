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Argentina: Milei envió al Congreso proyecto de ley de defensa de la soberanía de las Malvinas

Desde el gobierno trasandino describieron al proyecto como “un hito en el proceso de recuperación de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y un avance legal sin precedentes en la historia de nuestro país”.

Leonardo Medina
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Argentina: Milei envió al Congreso proyecto de ley de defensa de la soberanía de las Malvinas

El presidente de Argentina, Javier Milei, envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Dicha iniciativa pretende reemplazar el régimen vigente para sancionar la explotación no autorizada de recursos en las Malvinas.

Desde la Oficina del presidente publicaron un comunicado este jueves, subrayando que el proyecto “se estructura sobre tres pilares”.

Estos ejes corresponden a “castigar a quienes explotan nuestros recursos naturales de forma ilegítima; generar los incentivos para que cesen en esa conducta, y dotar al Estado Nacional de herramientas para protegerse frente a amenazas externas”. 

“La iniciativa constituye un hito en el proceso de recuperación de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y un avance legal sin precedentes en la historia de nuestro país”, añadieron. 

El proyecto busca derogar la Ley 26.659, vigente desde 2011, promulgada durante el Gobierno de Cristina Fernández. Dicha ley está centrada en penalizar las labores en hidrocarburos en la plataforma continental argentina.

Según consignó Emol, el nuevo régimen amplía su alcance a la explotación no autorizada de recursos naturales renovables y no renovables en las islas. Lo anterior incluye sus espacios marítimos circundantes y la Plataforma Continental Argentina.

Asimismo, desde el aspecto penal, se elevarían las penas para las actividades extractivistas. Además, incorpora sanciones para aquellos que participen en la explotación de otros recursos renovables y no renovables, como la pesca.

El gobierno pidió a los legisladores dar “máxima prioridad y celeridad al tratamiento de este proyecto”. 

“No podemos darle el lujo a quienes usurpan nuestro territorio de no trabajar juntos para la recuperación de nuestras Islas Malvinas que son y serán argentinas”, concluyeron en el comunicado.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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