Bancada UDI pide a Cancillería llamar a consultas al embajador de Francia en Chile por reconocimiento a Llaitul

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, junto con el diputado Cristóbal Martínez -ambos integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja-, además del representante de la Región de La Araucanía, Eduardo Cretton, solicitaron a la Cancillería llamar a consultas al embajador de Francia en Chile, Cyrille Rogeau.

Esto a raíz del reconocimiento que recibió en ese país el exvocero de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, el diputado franco-chileno Rodrigo Arenas hizo entrega de una medalla de la Asamblea Nacional francesa a Llaitul. Estecumple una condena de 23 años de prisión por Ley de Seguridad Interior del Estado y otros delitos.

Llamaron al Gobierno a expresar su molestia

Junto con condenar el reconocimiento otorgado a Llaitul -instancia en la que su hijo insistió en calificar su condena como una supuesta persecución política-, los parlamentarios llamaron al Gobierno a expresar formalmente su molestia. Citando al embajador Rogeau para manifestar el rechazo del país frente a lo ocurrid. Y conocer los antecedentes que rodearon dicha distinción.

“Estamos frente a un hecho absolutamente inaceptable y que como país no podemos dejar pasar. Aquí no se está homenajeando a una persona perseguida por sus ideas, sino a quien fue condenado por la justicia a 23 años de cárcel por graves delitos. Y quien durante décadas ha encabezado una de las principales organizaciones terroristas. Por eso creemos que la Cancillería debe expresar formalmente su molestia y llamar a consultas al embajador francés, porque no corresponde guardar silencio frente a un reconocimiento que termina presentando como una supuesta víctima de una persecución política a un terrorista”, señalaron.

Los representantes de la UDI solicitaron que, en una eventual citación al embajador francés, también se aborde la situación de Ricardo Palma Salamanca, condenado como autor material del homicidio del senador Jaime Guzmán. Y a quien Francia concedió asilo político en 2018, pese a que Chile había solicitado formalmente su extradición para que cumpliera su sentencia en el país.

“Francia tiene una deuda pendiente con Chile que no podemos seguir ignorando. Resulta incomprensible que un país que ha sufrido las consecuencias del terrorismo no sólo permita este tipo de reconocimientos a Héctor Llaitul. Sino que años atrás haya decidido brindar protección a uno de los asesinos del senador Jaime Guzmán.

Estás son señales que consideramos profundamente equivocadas y ofensivas para nuestro país, para nuestras instituciones y, especialmente, para las víctimas del terrorismo”, afirmaron.