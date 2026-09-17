“No tiene casa”: Fanny Cuevas lanza dardo a Faloon Larraguibel en “Fiebre de Canto”

Fanny Cuevas lanzó un nuevo dardo contra Faloon Larraguibel durante una conversación con Claudio Michaux en “Fiebre de Canto”.

La ex chica reality participó de un momento junto al comediante y respondió a una comparación con la actual pareja de Rai Cerda, recogió La Hora.

Todo comenzó cuando Michaux recordó la participación de Faloon Larraguibel en otro programa de televisión.

“Cuando se fue la Faloon de Fiebre de Baile la wea se puso fome”, comentó el comediante.

Ante estas palabras, Fanny Cuevas respondió con una irónica referencia a la situación habitacional de Faloon.

“Pero yo no tengo comparación con la Faloon, porque la Faloon no tiene casa y yo tengo tres”, afirmó la ex participante de realities.

El comentario fue registrado en un video que posteriormente fue compartido por la cuenta de Instagram “Conlentescomolosfamosos”.

Fanny Cuevas y Faloon arrastran diferencias desde Palabra de Honor

Las diferencias entre ambas figuras de la televisión se remontan a su participación en el reality “Palabra de Honor” de Canal 13.

Fanny Cuevas y Faloon Larraguibel ya se conocían por su paso por “Yingo”. Sin embargo, su convivencia en el encierro generó nuevos roces.

Al ingresar al programa, Cuevas manifestó su molestia por la recepción que tuvo de parte de Faloon.

Según relató la ex chica reality, esperaba una mejor acogida debido a que ambas habían compartido anteriormente en televisión.

En particular, Cuevas afirmó que Faloon fue la única participante que no se acercó a saludarla cuando ingresó al encierro.

Posteriormente, ambas protagonizaron distintos intercambios y declaraciones durante su participación en el programa.

La relación entre las dos figuras ha continuado generando comentarios incluso después de su paso por el reality.

Ahora, la nueva declaración de Fanny Cuevas volvió a poner a Faloon Larraguibel en el centro de la polémica.