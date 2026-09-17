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María José Quintanilla habría pedido $500 millones para Viña 2027: negociación sigue en pausa

La cantante tiene programadas presentaciones para el 4, 13 y 20 de octubre. Las primeras dos fechas agotaron sus entradas y posteriormente se agregó un tercer show. Además de su carrera musical, Quintanilla continúa ligada a la televisión como rostro de Mega.

Eduardo Córdova
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María José Quintanilla habría pedido $500 millones para Viña 2027: negociación sigue en pausa

María José Quintanilla atraviesa un gran momento profesional y volverá a los escenarios con tres conciertos en octubre. Sin embargo, su regreso al Festival de Viña del Mar nuevamente estaría en duda.

La cantante tiene programadas presentaciones para el 4, 13 y 20 de octubre. Las primeras dos fechas agotaron sus entradas y posteriormente se agregó un tercer show, recogió La Hora.

Además de su carrera musical, Quintanilla continúa ligada a la televisión como rostro de Mega.

La artista se presentó en la Quinta Vergara en 2004, cuando tenía 14 años y participaba en “Rojo”. Desde entonces, no ha regresado al certamen con un espectáculo propio.

María José Quintanilla habría pedido $500 millones

En los últimos meses, el nombre de María José Quintanilla volvió a sonar para el Festival de Viña del Mar 2027.

Sin embargo, las conversaciones con la producción no habrían llegado a buen puerto. Según lo informado en “Hay que decirlo”, el principal punto de conflicto sería económico.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el programa de Canal 13, la cantante habría solicitado cerca de $500 millones por su presentación en la Quinta Vergara.

La cifra habría sido planteada durante las conversaciones con la organización. No obstante, el monto no habría sido aceptado por la producción.

Por ahora, la negociación se encontraría estancada. Sin embargo, la participación de Quintanilla en Viña 2027 todavía no estaría completamente descartada.

La artista busca volver a la Quinta Vergara

El eventual regreso de Quintanilla se produce en medio de un exitoso año profesional para la cantante.

Sus tres conciertos de octubre reflejan el interés de sus seguidores. La tercera fecha fue anunciada después de que se agotaran las entradas para los primeros shows.

Además, la intérprete mantiene una extensa trayectoria musical y televisiva. Su última presentación en el Festival de Viña ocurrió hace más de dos décadas.

Por otra parte, la producción del certamen continúa trabajando en la conformación de su parrilla para 2027.

De esta manera, las conversaciones entre Quintanilla y la organización podrían retomarse durante las próximas semanas.

Por ahora, el principal obstáculo sería la diferencia entre el monto solicitado por la cantante y la propuesta económica del festival, según los antecedentes difundidos en “Hay que decirlo”.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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