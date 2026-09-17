Home Nacional "kast desde san bernardo: “este 18 tiene algunas cosas distintas, ..."

Kast desde San Bernardo: “Este 18 tiene algunas cosas distintas, estamos con una situación de seguridad que tenemos que enfrentar”

El Mandatario llegó este jueves a la comuna para participar del tradicional Te Deum y desfile cívico-militar. Esto en una señal de respaldo al alcalde Christopher White (PS), quien ha sido amenazado de muerte,

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Kast desde San Bernardo: “Este 18 tiene algunas cosas distintas, estamos con una situación de seguridad que tenemos que enfrentar”

El Presidente José Antonio Kast llegó junto a la primera dama, María Pía Adriasola, a San Bernardo para participar del tradicional Te Deum y desfile cívico-militar de la comuna. Esto en una señal de respaldo al alcalde Christopher White (PS), quien ha sido amenazado de muerte, y de cara a unas Fiestas Patrias marcadas por la preocupación por la seguridad.

“Este 18 tiene algunas cosas distintas, hubo un cambio de gobierno, estamos con una situación de seguridad importante que tenemos que enfrentar. Aquí nos acompaña también el alcalde, y es algo en lo cual estamos trabajando”, remarcó el Mandatario en una entrevista con el canal de la Iglesia de San Bernardo.

Agregó que “también queremos decir que el llamado es a la responsabilidad, a destacar nuestras tradiciones, nuestras costumbres. San Bernardo es la comuna del folclor, con las Cuecas Mil, con el festival. Por lo tanto, para mí es una alegría estar acá, e invitar a todos a que disfrutemos en familia estas fechas”.

Durante la ceremonia, cuatro conscriptos de la Escuela de Infantería recibirán de manos del Presidente la condecoración “18 de septiembre”. Reconocimiento que destaca sus cualidades de disciplina, lealtad, compañerismo y espíritu militar.

La actividad continuará con el tradicional desfile cívico-militar, que reunirá a representantes de las distintas instituciones vinculadas a la seguridad, las Fuerzas Armadas y la comunidad.

En total, serán 586 los participantes, entre efectivos del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros y Gendarmería. Además de integrantes de la Defensa Civil, Bomberos de San Bernardo y clubes de adultos mayores de la comuna.

Presidente Kast llegará este jueves a San Bernardo: asistirá a Te Deum y desfile
Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
MOP anunció negociaciones con concesionarias para fren...

En diálogo con Radio Universo, el ministro (s) de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, adelantó que “vamos a poder dar buenas noticias de aquí a fin de año con la primera concesionaria que va voluntariamente a acceder a un acuerdo para modificar las tarifas”.

Leer mas
Nacional
Bancada UDI pide a Cancillería llamar a consultas al e...

Guillermo Ramírez, Cristóbal Martínez y Eduardo Cretton también solicitaron abordar el caso de Ricardo Palma Salamanca, a quien dicho país le concedió asilo político en 2018.

Leer mas
Nacional
Orrego se reúne con alcalde White y expresa solidarida...

El gobernador de la RM entregó su respaldo al jefe comunal de San Bernardo ante la gravedad de los hechos y llamó a enfrentar de manera conjunta al crimen organizado.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
11
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/