Kast desde San Bernardo: “Este 18 tiene algunas cosas distintas, estamos con una situación de seguridad que tenemos que enfrentar”

El Presidente José Antonio Kast llegó junto a la primera dama, María Pía Adriasola, a San Bernardo para participar del tradicional Te Deum y desfile cívico-militar de la comuna. Esto en una señal de respaldo al alcalde Christopher White (PS), quien ha sido amenazado de muerte, y de cara a unas Fiestas Patrias marcadas por la preocupación por la seguridad.



“Este 18 tiene algunas cosas distintas, hubo un cambio de gobierno, estamos con una situación de seguridad importante que tenemos que enfrentar. Aquí nos acompaña también el alcalde, y es algo en lo cual estamos trabajando”, remarcó el Mandatario en una entrevista con el canal de la Iglesia de San Bernardo.



Agregó que “también queremos decir que el llamado es a la responsabilidad, a destacar nuestras tradiciones, nuestras costumbres. San Bernardo es la comuna del folclor, con las Cuecas Mil, con el festival. Por lo tanto, para mí es una alegría estar acá, e invitar a todos a que disfrutemos en familia estas fechas”.



Durante la ceremonia, cuatro conscriptos de la Escuela de Infantería recibirán de manos del Presidente la condecoración “18 de septiembre”. Reconocimiento que destaca sus cualidades de disciplina, lealtad, compañerismo y espíritu militar.



La actividad continuará con el tradicional desfile cívico-militar, que reunirá a representantes de las distintas instituciones vinculadas a la seguridad, las Fuerzas Armadas y la comunidad.



En total, serán 586 los participantes, entre efectivos del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros y Gendarmería. Además de integrantes de la Defensa Civil, Bomberos de San Bernardo y clubes de adultos mayores de la comuna.