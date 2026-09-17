La Florida frena permisos para dos fondas de Fiestas Patrias: una fue cancelada

La Municipalidad de La Florida rechazó los permisos para las fondas Doña Florinda y Florida Bier Fest Septiembre 2026, a pocas horas del inicio de las celebraciones de Fiestas Patrias.

Ambos eventos estaban programados para los días 18, 19 y 20 de septiembre. Sin embargo, las productoras no cumplieron con todas las exigencias establecidas por el municipio, recogió La Hora.

Una de las principales exigencias correspondía a la cantidad de estacionamientos disponibles para el público. La normativa establece un espacio por cada cinco asistentes, según el aforo informado por los organizadores.

Desde el municipio explicaron que la medida busca evitar congestión vehicular, estacionamientos irregulares y obstrucciones en los accesos a viviendas.

¿Por qué fueron rechazadas las fondas?

En el caso de Doña Florinda, la primera propuesta presentada no alcanzaba la cantidad de estacionamientos requerida.

Posteriormente, la organización presentó una segunda alternativa. Esta contemplaba un convenio con un centro comercial ubicado fuera de la comuna y a más de 2,5 kilómetros del recinto.

Sin embargo, la propuesta fue presentada fuera de plazo y no cumplió las condiciones establecidas por el municipio.

Por su parte, Florida Bier Fest tampoco acreditó el cumplimiento de los requisitos previamente establecidos.

Por esta razón, la Municipalidad de La Florida no otorgó las autorizaciones comerciales ni las patentes necesarias para vender bebidas alcohólicas.

Desde el municipio enfatizaron que la venta anticipada de entradas no reemplaza las autorizaciones correspondientes.

“Las consecuencias de eventos masivos en los que haya venta de alcohol, en nuestra comuna, las pagan los vecinos. Es por eso que les hemos exigido a todos los eventos que cumplan con todos los requisitos, y dos de ellos, para estas Fiestas Patrias, no lo han hecho”, señalaron.

Florida Bier Fest canceló su evento

Pese al rechazo de los permisos, las actividades podrían realizarse como espectáculos musicales, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por las autoridades. En ese escenario, no podrían vender alimentos ni alcohol.

Sin embargo, Florida Bier Fest decidió cancelar definitivamente su actividad.

La producción informó que la decisión se tomó luego de no obtener los permisos comerciales necesarios. Además, anunció la devolución del dinero a quienes habían adquirido entradas.

En tanto, Doña Florinda mantiene su intención de realizar el evento.

La productora señaló que se encuentra trabajando y coordinando con las autoridades correspondientes. No obstante, todavía no existe autorización municipal para la venta de alimentos y bebidas alcohólicas.

Municipio anuncia fiscalizaciones

La Municipalidad de La Florida advirtió que fiscalizará el cumplimiento de las restricciones durante Fiestas Patrias.

Además, los controles se realizarán con apoyo de Carabineros si los eventos se desarrollan pese a las limitaciones establecidas.

El municipio también recordó que la comercialización de alimentos y alcohol requiere las autorizaciones correspondientes.

De esta manera, el escenario para las dos fondas cambió a pocas horas del inicio de las celebraciones. Florida Bier Fest canceló su evento, mientras Doña Florinda continúa gestionando su realización bajo las condiciones fijadas por las autoridades.