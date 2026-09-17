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Restaurante surcoreano con dos estrellas Michelin fue multado por servir hormigas negras en uno de sus platos

Un tribunal multó con un total de 25 millones de wones (cerca de 18.120 dólares) a la directora y a la sociedad encargada del restaurante, por servir entre abril de 2021 y enero de 2025 hormigas secas importadas de EEUU y Tailandia, insectos que no estaban autorizados para el consumo humano.

Leonardo Medina
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Restaurante surcoreano con dos estrellas Michelin fue multado por servir hormigas negras en uno de sus platos

Un restaurante en Seúl, Corea del Sur, y el cual cuenta con dos estrellas Michelin, recibió una millonaria multa recientemente, luego de servir hormigas no autorizadas como alimento.

En concreto, un tribunal surcoreano multó con 25 millones de wones (cerca de 18.120 dólares) a la directora y a la sociedad encargada del restaurante Evett. 

Dicho establecimiento fue acusado de servir entre abril de 2021 y enero de 2025 hormigas secas importadas de EEUU y Tailandia, según informó la agencia Newsis.

El Tribunal del Distrito Occidental de Seúl impuso una multa de 15 millones de wones (10.870 dólares) a la operadora, quien logró evitar la pena de cárcel.

A su vez, sancionó con 10 millones de wones (7.247 dólares) a la sociedad del restaurante.

De acuerdo a lo consignado por Emol, uno de los envases difundidos por el Ministerio de Seguridad de los Alimentos surcoreano describía el producto en cuestión como “hormigas negras de uso culinario”. 

Estos insectos se servían sobre un sorbete inspirado en el “sikhye”, una bebida tradicional de arroz, dentro de un menú degustación de 15 platos.

Desde la Fiscalía calcularon que el postre llegó a 12.274 clientes y que se utilizaron 49.096 hormigas. En tanto, la defensa aseguró que las hormigas eran opcionales y que solo alrededor del 60% de los clientes las aceptaban.

El tribunal concluyó que la cantidad que se ocupó realmente fue posiblemente menor, pero no detallaron la cifra exacta.

Si bien Corea del Sur autoriza diez especies de insectos para consumo humano, las hormigas no forman parte de ellas.

Los acusados admitieron los hechos, aunque argumentaron que las hormigas se consumen en otros países. También, señalaron que no comprendieron suficientemente la prohibición surcoreana.

Source Texto: La Nación/Foto: La Razón
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