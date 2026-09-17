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IPS activa pagos tras error de Bice Vida que afectó a 53 mil pensionados

El organismo informó que el hecho “se generó producto de una equivocación en un archivo enviado por parte de la compañía de seguros. Tras lo cual el Instituto de Previsión Social activó medidas de contingencia para que este grupo de personas, aproximadamente unas 53 mil, cuenten con sus ingresos antes de Fiestas Patrias”.

Patricia Schüller Gamboa
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IPS activa pagos tras error de Bice Vida que afectó a 53 mil pensionados

El Instituto de Previsión Social (IPS) informó que, debido a una situación ajena la institución, el día 15 de septiembre un grupo de pensionados de Bice Vida no recibió el depósito de la PGU o de otros beneficios previsionales en sus cuentas, junto a su pensión habitual.

El hecho -informó el organismo- “se generó producto de una equivocación en un archivo enviado por parte de la compañía de seguros. Tras lo cual el Instituto de Previsión Social activó medidas de contingencia. Para que este grupo de personas, aproximadamente unas 53 mil, cuenten con sus ingresos antes de Fiestas Patrias”.

“Así, y como parte de la solución inmediata, 48 mil de estos pagos ya se encuentran a disposición de las personas en la red de sucursales BancoEstado, para ser cobrados presencialmente”, explicaron

Agregaron que “los otros 5 mil pagos podrán ser gestionados como depósitos directos a través de Bice Vida durante este miércoles 16”.

IPS mantendrá sus canales de información disponibles

“Para informarles esta situación, ambas instituciones comenzaron a enviar notificaciones a las personas explicando cómo se están realizando sus pagos. Asimismo, el IPS mantendrá sus canales de información disponibles para entregar orientación sobre el proceso”, aseguró el escrito del IPS

Añadió que “el IPS lamenta profundamente los inconvenientes que esta situación excepcional ha implicado para un grupo de pensionados y pensionadas. Por lo que tomó contacto de manera inmediata con la compañía Bice Vida para solicitar las medidas correctivas. Tendientes a evitar que este tipo de situaciones se repitan”.

“Es importante señalar que la gran mayoría de las PGU, que llegan a más de 2 millones 300 mil personas, se están pagando en las fechas estipuladas. Y que esta situación se refiere al grupo de pensionados de Bice Vida mencionados, para quienes los pagos ya están disponibles en sucursales BancoEstado”, señalaron.

Finalizaron reiterando “nuestro compromiso con el pago correcto y oportuno para todos nuestros pensionados, manteniendo todas las acciones preventivas necesarias para evitar que eventos de esta naturaleza vuelvan a ocurrir”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton (Referencial)
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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