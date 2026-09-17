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MOP anunció negociaciones con concesionarias para frenar alzas y bajar precios del TAG

En diálogo con Radio Universo, el ministro (s) de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, adelantó que “vamos a poder dar buenas noticias de aquí a fin de año con la primera concesionaria que va voluntariamente a acceder a un acuerdo para modificar las tarifas”.

Leonardo Medina
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MOP anunció negociaciones con concesionarias para frenar alzas y bajar precios del TAG

El ministro (s) de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, reveló este jueves que se está negociando con distintas concesionarias de carreteras, con el fin de frenar el alza y bajar los precios de los TAG.

En diálogo con Radio Universo, Balmaceda entregó algunos detalles de las negociaciones que mantiene el Ministerio de Obras Públicas (MOP). 

“Nosotros estamos trabajando muy activamente al respecto. Ahora, las tarifas no son iguales, porque las tenemos bajo ley de concesiones, tenemos 81 contratos y son contratos negociados algunos hace 30 años y otros hace seis meses (…). Por lo tanto, unificarlo es muy complejo”, indicó, según consignó Emol

De igual forma, planteó que “lo que sí se puede hacer es velar, porque el estándar de servicio que ese contrato tenga esté a la altura de lo que esperan los ciudadanos al día de hoy”.

“Los ciudadanos que transitan hoy día por una autopista no son los que transitaban tampoco los vehículos, que transitaban en el año 93, cuando partimos con el sistema de concesiones. Por lo tanto, ellos se merecen que ese estándar de servicio se eleve”, sostuvo.

En ese marco, enfatizó que “las concesionarias merecen que las tarifas reconozcan todo el esfuerzo y la inversión que tienen que hacer”. A su vez, añadió: “Esas tarifas tienen que ser sustentables en el tiempo”.

“Buenas noticias de aquí a fin de año”

El ministro (s) precisó que existen procesos de negociación individual con cada concesionaria, y adelantó que, de aquí a fin de año, podría haber buenas noticias con una de ellas.

“Vamos a poder dar buenas noticias de aquí a fin de año con la primera concesionaria que va voluntariamente a acceder a un acuerdo para modificar las tarifas, de modo de que la curva de reajuste de estas se aplane en el tiempo y no sigan aumentando los precios al ritmo que lo han hecho en el pasado”, expresó. 

En la misma línea, dijo que posteriormente habrá conversaciones con otras tres concesionarias.

Respecto a si el acuerdo permitiría frenar el alza o bajar precios, Balmaceda contó que “permitiría incluso bajar los precios, no solo frenar el alza, ambas cosas”.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton (referencial)
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