Ossandón por Matthei para las presidenciales: “Es la que tiene más experiencia, está más preparada”

El senador Manuel José Ossandón (RN) se refirió a la discusión respecto a las candidaturas presidenciales al interior de la derecha y planteó que no ve en su sector a algún candidato que sea “competitivo” contra Evelyn Matthei.



En conversación con Radio Duna, Ossandón manifestó que echa “de menos un proyecto país para Chile. Como sector creemos que tenemos ganada la presidencial y estamos absolutamente equivocados”.



“Aquí hay que hacer una oferta a Chile, y después buscar los liderazgos (…) creo en las primarias, pero en las primarias competitivas, no primarias de chistes”, acotó.



Respecto a la idea de algunos parlamentarios de RN de proclamar rápidamente a Evelyn Matthei como la candidata del sector, el legislador sostuvo que “hoy no veo a ningún candidato de mi sector que sea competitivo contra Matthei como para hacer una primaria de verdad, en que se discuta, se peguen y no sea una primaria de show”.



“No es que esté con Matthei, pero es la que tiene más experiencia, está más preparada, tiene popularidad y tiene algo que me gusta mucho que es que tiene agallas, porque el próximo presidente o toma decisiones o vamos a terminar en cualquier lado”, añadió.