Pablo Herrera revela que su pareja sufrió violenta encerrona: “Le pusieron una pistola en la cabeza”

Un complejo momento vivió esta semana Karoll Román, pareja del cantante nacional, Pablo Herrera, luego de sufrir una violenta encerrona, mientras iba en su vehículo junto a sus dos hijos.

El incidente fue confirmado por el propio Herrera, quien entregó detalles sobre lo ocurrido en un audio enviado al programa de farándula “Zona de Estrellas”.

“Fue una encerrona, tres chicos, al parecer extranjeros, le pusieron una pistola en la cabeza (a Karoll) y en el estómago”, señaló el artista, según consignó Radio Cooperativa.

Asimismo, mencionó que su pareja “andaba con los dos niños. El chico atrás no lo podían sacar. El auto iba andando, la típica… Del terror”.

De acuerdo a lo informado por La Cuarta, los hechos se registraron la noche del miércoles pasado, y Román, mediante sus redes sociales, también se refirió al asalto.

“Fuimos abordados por tres delincuentes, chicos, no eran muy grandes. Tenía la ventana un poco abajo, me amenazaron directamente con una pistola en mi cabeza y la frente. Me pidieron obviamente bajar, traté de mantener la calma. Al momento de bajar otra pistola más hacia mi estómago”, relató en sus historias de Instagram.

A la vez, expresó que “pedí por favor que quería bajar a mi hijo, que estaba atrás porque él venía durmiendo. Lo que más me decían que agachara la cabeza, que no los podía mirar, sino me mataban. Pedí sacar a mi hijo que se bloqueó, no podía salir al momento de querer sacarlo. Me amenazan nuevamente con la pistola y a mi hijo también, que nos van a matar”.

“Una instancia que no se las doy a nadie porque no solamente me robaron el auto, que sí, se recuperó a las horas después, en la madrugada, no en las mejores condiciones, pero perdimos la seguridad. Y fuimos completamente vulnerados. Así que es una historia que no se la doy a nadie”, sostuvo, añadiendo: “Que te digan que a tus hijos los van a matar, no se lo doy a nadie”.