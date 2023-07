Pablo Parra es presentado como nuevo refuerzo de Colo Colo: “Es un sueño que se me está haciendo realidad”

Con bombos y platillos anunció este viernes Colo Colo la llegada del volante nacional Pablo Parra, quien se convirtió oficialmente en el segundo fichaje del Cacique de cara a la segunda mitad del año.

El mediocampista viene de militar en el Puebla de México durante los últimos dos años. No obstante, disputó su último partido en dicho club el pasado mes de febrero, tras sufrir una lesión en un encuentro ante Cruz Azul.

Mediante sus redes sociales, el elenco popular dio a conocer su fichaje con el mensaje de “bienvenido al más grande”, a lo que añadieron “Pablo Parra se convirtió en nuevo refuerzo del Cacique. Mucho éxito en esta nueva etapa junto a Colo Colo”.

El futbolista de 28 años, quien ocupará el dorsal número 10, durante su presentación en el conjunto de Macul expresó que “el número lo quise elegir porque sé que tiene mucha historia. Lo han ocupado muchos jugadores ‘cracks’, pero también quiero sentirme con esa responsabilidad de usar la ’10’ en el equipo más grande de Chile”.

En la misma línea, manifestó que “para mí esto es un sueño que se me está haciendo realidad. Siempre he sido hincha de Colo Colo toda mi vida, mi familia entera es del club y de chico también lo fui. Colo Colo es el más grande, es así y lo siento así, toda mi vida. El que me conoce sabe que es así”.

Cabe destacar que además de su paso por México, Parra cuenta con pasos Ñublense, Coquimbo Unido, Cobreloa, Universidad de Chile y Curicó Unido.