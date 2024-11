Padre de denunciante de Monsalve: “Tengo algunos miedos, estamos frente a una persona muy poderosa”

El padre de la mujer que denunció a Manuel Monsalve por una presunta violación rompió el silencio y habló con Chilevisión.

Esta es la primera vez que un integrante de la familia de la víctima se refiere a la denuncia que se conoció el 17 de octubre pasado y que provocó la salida del exsubsecretario del Interior del Gobierno.

El hombre admitió que “tengo algunos miedos, estamos frente a una persona muy poderosa”, pero se mostró confiado en la investigación que desarrolla el fiscal metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, por la presunta violación.



Remarcó que “fue algo muy terrible, fue espantoso. Tuvimos una conversación y me cuenta esta situación, y yo le planteo que había que denunciar esta situación. Yo viajo inmediatamente acá, somos del sur, viajé inmediatamente en cuanto pude para poder primero contenerla en su sufrimiento y ver las condiciones para presentar la denuncia”.



Añadió que su hija tenía “un miedo lógico, vergüenza, miedo a la situación, ella estaba terriblemente mal, súper mal, la verdad es que fue para cualquier persona, cualquier familiar, un padre sobre todo, fue muy doloroso ver a mi hija en las condiciones que estaba y lo primero que hice fue contenerla para que ella estuviera un poquito mejor para poder dar los pasos siguientes”.



Acerca de la demora en la formalización de Monsalve, señaló que “en este tipo de casos la investigación es secreta, y creo que la Fiscalía tiene que tomarse el tiempo que estime necesario para poder recabar todos los antecedentes y poder hacer una buena presentación de esta formalización. A eso atribuyo yo la demora, esto se está investigando, tienen que recabar la mayor cantidad de antecedentes”.



“Confío en esa parte de la justicia. Pero sí tengo algunos miedos, no sé como llamarlos. Tengo esos temores, tenemos esos temores que estamos frente a una persona muy poderosa, que tiene redes todavía, que ocupaba un cargo muy importante y tiene sus redes en las policías, en donde él trabajaba, tiene todavía personal de su confianza trabajando en el Ministerio del Interior”, advirtió.



“Esos son los miedos que tengo, que puedan intervenir como ya se ha sabido, que puedan seguir interviniendo o entorpeciendo esta investigación. Esos son los miedos que tengo, pero tengo plena confianza en el fiscal y nuestra abogada. En esa parte de la justicia tengo confianza”, agregó.



También declaró que “sin ninguna duda, es culpable de este crimen. Y cuando alguien comete un crimen de esta gravedad, tiene que pagar como lo determina a justicia, como lo determina el Código Penal. Los criminales tienen que pagar. Por supuesto que no es inocente, por supuesto. Nadie recibe una denuncia de este tipo, de esta magnitud”.



“Las personas que cometen crímenes de este tipo, delitos tan detestables, tan bajos, tienen que pagar como la ley lo estipula. Por supuesto que no es inocente, por supuesto que no, y si la justicia opera como tiene que operar, hace una investigación seria, donde efectivamente la igualdad ante la ley funciona, tiene que darse lo que tiene que darse”, enfatizó.



“Eso es lo que esperamos, que la justicia sea igual para todos, y cuando es igual para todos, se llega a la verdad y se llega a establecer lo que tiene que establecerse. Y aquí hay una persona que comete un delito, que es un criminal, y que tiene que pagar como dice la ley”, concluyó.