Pamela Díaz aborda los rumores de su supuesto romance con Marcelo Salas: “Dejen de hablar tonteras”

Durante los últimos días, y luego de que Pamela Díaz abandonara en tiempo real el reality “Tierra Brava”, circuló un fuerte rumor en el mundo de la farándula nacional, en torno a un supuesto romance entre “La Fiera” y el exfutbolista, Marcelo Salas.

Por lo anterior, debido al revuelo que tomaron estas especulaciones, en la reciente edición de “Me Late Digital” abordaron la información, y el panelista del espacio, Luis Sandoval, se contactó con la propia Díaz para aclarar la situación.

“Lo de Marcelo Salas, me cae la ra… . Mi hija con su hija eran compañeras de colegio. Yo no tengo idea de él, si está vivo o está muerto, yo no converso con él, solamente buena”, manifestó de entrada.

En la misma línea, la exintegrante de Chilevisión comentó que “de ahí a un romance nada que ver”.

“Estuve tres años y medio con Jeanphi (Cretton). ¿Con quién voy a estar ahora? Dejen de hablar tonteras”, añadió.

Por otra parte, respecto a su presente en el amor, señaló que “después de Jean Philippe estoy soltera, desde hace cuatro meses que no pasa nada con nadie”.

“No me interesa estar con nadie. Solo dedicarme a mi trabajo, ganar plata e irme de vacaciones y en junio me voy a dar tiempo para conocer a alguien que yo realmente quiera”, cerró.