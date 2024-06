Pangal arremete contra Luis Mateucci por controvertida decisión en “¿Ganar o Servir?”: “Eres un pésimo capitán”

Un polémico momento se vivió en el último capítulo del reality de Canal 13, “¿Ganar o Servir?”, luego de que Luis Mateucci, como capitán de uno de los equipos del programa, enviara a competir al recién llegado Facundo González al “Círculo de fuego”, algo que generó la molestia de Pangal Andrade.

En dicha competencia, dos participantes representan a sus equipos, y el ganador consigue que su capitán pueda seleccionar a un concursante para darle la inmunidad, mientras que el perdedor debe elegir a un nominado.

Bajo este contexto, Luis decidió elegir a González para competir contra Pangal, capitán del otro equipo, y quien terminó ganando el desafío.

En tanto, tras ganar la prueba, Andrade expresó su molestia, y arremetió contra Mateucci por haber elegido a Facundo para competir. “Cuando eres capitán tienes que ser capitán y mojarte el potito. Yo no tiraría nunca a nadie si no he visto cómo compite”, indicó, a lo que el argentino contestó: “Por eso no somos iguales”.

Posteriormente, el ganador de “Año 0” comentó que “está claro que no somos iguales. Tenemos cosas tan diferentes… yo nunca hubiese tirado al nuevo. Si le gano, estás poniendo en riesgo a alguien de tu equipo”.

“Preocuparte de tu equipo”, respondió Luis, y Pangal señaló que “Austin te dijo que (Facundo) era bueno, pero viene recién llegando… quizás tomaste una muy buena decisión y me vuela la r…, pero yo siento que eres un pésimo capitán”.

Por su parte, Mateucci mencionó que “¿Estás con miedo? ¿Estás con miedo de que te gane?”, y Pangal lo encaró diciendo que “no estoy con miedo, pero yo estoy aperrando por mi equipo… Si gana, le voy a dar la mano y te voy a dar la mano a ti porque hiciste una buena decisión, pero mójate alguna vez, no te he visto parado nunca aquí”.