Parlamentarios del PC respaldan a ministra Tohá, pero reconocen diferencias

La bancada de diputados del Partido Comunista (PC) respaldó la gestión de la ministra del Interior, Carolina Tohá, pese a las diferencias que plantearon tras rechazar el “corazón” de la Ley de Usurpaciones.



Según consignó Emol, el jefe de bancada de diputados comunistas, Luis Cuello, manifestó que “hemos expresado y ratificado nuestro más absoluto respaldo a la gestión de la ministra del Interior, Carolina Tohá, y por lo tanto, tenemos la confianza en que todo el gabinete está concentrado en sus labores y en poder enfrentar los distintos problemas que hoy día aquejan a la ciudadanía. Particularmente seguridad es una cartera muy desafiante y la ministra lo ha hecho muy bien”.



En esta línea, sostuvo que “hay que distinguir” este respaldo a las diferencias en relación a la posición del Ejecutivo respecto a la Ley de Usurpaciones.



“Esto no impide esta valoración de la ministra, no impide respecto a cualquier otro ministro, que puedan existir algunas diferencias que son legítimas respecto al contenido de ciertos proyectos de ley, o en este caso el contenido del veto”, agregó.



De esta forma, el parlamentario acotó que “como bancada de diputados y senadores del partido Comunista hemos fijado una posición, primero de valoración del veto del Gobierno, puesto que suprime aquellos aspectos más aberrantes desde el punto de vista jurídico, que son más atentatorios al Estado de derecho”.



“Sin embargo, mantenemos algunas diferencias, en particular sobre las penas que se asignan a la usurpación cuando no hay violencia de las personas ni fuerza en las cosas. Nosotros creemos que lo pertinente es que se mantenga la actual penalidad que dice el Código Penal”, añadió.



En ese sentido, Cuello planteó que se han generado “recurrentes” diferencias en materia de seguridad con el Gobierno e indicó que “han existido ciertos puntos de divergencia en algunos proyectos, pero no son recurrentes. Yo creo que, en definitiva, hay muchos proyectos, la gran mayoría de los proyectos en materia de seguridad, nosotros los hemos apoyado”.



En tanto, el exjefe de bancada de diputados PC, Boris Barrera, aseveró sobre Tohá que “nuestro respaldo es político a su condición de ministra de Gobierno del cual nosotros también somos parte y sobre todo, ante la estrategia de la derecha de golpear y obstaculizar el trabajo que intentan realizar nuestros ministros y ministras en relación al programa de Gobierno”.



“Nuestro apoyo es incondicional, independientemente en que algunos temas tengamos dificultades y diferencias, pero hay que recordar que esas diferencias provienen principalmente de proyectos que son de derecha, proyectos que son muy malos, que el Gobierno ha tratado de mejorarlos un poco, pero siguen siendo proyectos malos en los cuales nosotros obviamente en algunos no estamos de acuerdo”, precisó.



Por su parte, el diputado Matías Ramírez señaló que “sin duda la ultraderecha y la derecha han instalado desde el primer día de asunción del Gobierno una agenda de seguridad que pone una paradoja entre derechos y la limitación de los mismos”.



“Ha generado una discusión bastante retrograda respecto a la ley de usurpaciones, generando una autotutela de terceros que puede dar inicio a un enfrentamiento entre particulares, legitimado, en este caso, por una norma y eso es realmente preocupante”, precisó.



Asimismo, comentó que como partido “siempre hemos fijado una postura respecto a que los temas de seguridad siempre se deben abordar desde una perspectiva multisistémica y en ese sentido, obviamente la derecha no ha salido de su agenda”.



“Creemos que el Gobierno sin duda ha hecho una señal potente al momento de presentar el veto contra la ley de Usurpaciones, pero evidentemente siguen ciertas cuestiones o aristas de índole política que en todo conglomerado siempre puede haber diferencias y en ese sentido, las han existido, pero es parte del debate democrático y político que se debe dar”, subrayó.



Ramírez dijo esperar que “efectivamente el veto a la ley de usurpaciones avance en aquellas materias más preocupantes, pero también creo que hay que abordar ciertas temáticas, como el déficit habitacional, desde una perspectiva de Estado y no desde una perspectiva punitiva como pretende la derecha”.