Parlamentarios pidieron al Gobierno pausar implementación de los SLEP

Un grupo de parlamentarios dio a conocer una declaración pública en la que piden al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, reformular la implementación de los SLEP a través de modificaciones a la Ley de Nueva Educación Pública.



Esto se generó tras la votación en que la Cámara de Diputados donde se aprobó la partida correspondiente al Ministerio de Educación en el Presupuesto 2024, con el rechazo de los gastos variables de los Servicios Locales de Educación (SLEP).



El documento cuenta con el respaldo de la senadora Yasna Provoste, el senador Karim Bianchi, las diputadas Marta González, Viviana Delgado, Pamela Jiles, Danisa Astudillo, Mónica Arce, Camila Musante y Karen Medina, y los diputados Sebastián Videla, Luis Malla, Daniel Lilayu, Fernando Bórquez, Juan Carlos Beltrán, Hugo Rey, Gaspar Rivas, Tomás Lagomarsino y Jaime Araya.



“Es necesario reforzar y reformular estrategias de gestión administrativa y de recursos”, plantea el texto de los parlamentarios, pidiendo que “se pause transitoria y temporalmente la implementación de los SLEP”, sostuvieron en la declaración.



Los legisladores piden en el documento a los ministerios de Educación y de Hacienda que formulen una nueva estrategia de financiamiento, basada en el conocimiento de expertos competentes y recogiendo experiencia internacional comparada y que “se establezcan mecanismos especiales para financiar los problemas de infraestructura educativa que aquejan a la mayoría de los establecimientos del país, entendiendo que las condiciones de los edificios educacionales son primordiales para alcanzar altos estándares educativos”.



“Queremos ser enfáticos en que no pedimos que se mantenga modelo de educación municipal, sino que se pueda repensar, en virtud del bienestar de toda la comunidad educativa del país, las condiciones que hoy mantienen en tela de juicio por todo el país a los Servicios Locales de Educación”, señalan.



La diputada Arce explicó que el rechazo manifestado al presupuesto de los SLEP apunta a “volver darle a una vuelta” en comisión mixta para que “mejore”.



“Sabemos que el próximo año tienen que implementarse 11 nuevos SLEP, pero no queremos que se implementen a costa de cualquier cosa. No queremos que la desmunicipalización, que le ha hecho daño a la educación pública, sea a costa de cualquier cosa. Lo que pasó en Atacama se puede estar repitiendo en otros servicios del país”, dijo la diputada independiente.



Mientras que la diputada Sofía Cid (RN), indicó que “rechazamos los recursos para los SLEP de todo el país como una forma de detener la implementación de este sistema fracasado y evitar que el drama que hemos visto en Atacama se repita en otras regiones”.



Por su parte, Hugo Rey, también diputado RN e integrante de la Comisión de Educación, añadió que “el rechazo de los recursos para la implementación de los SLEP, “es una muy buena noticia para la educación pública”.



“Vamos a esperar primero arreglar los problemas graves de fondo que hasta el mismo ministro de Educación ha reconocido que existen y que es de sentido común para luego implementar los SLEP”, finalizó.