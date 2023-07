Paty Maldonado realiza duros descargos contra Cathy Barriga: “Maipú está esperando saber qué pasó con la plata”

Diferentes reacciones ha generado el conflicto que existe al interior del programa “Me Late”, luego de que el pasado domingo, el panelista Sergio Rojas revelara que amenazó con renunciar al espacio televisivo, por un conflicto con su compañera Cathy Barriga, situación que fue comentada en las últimas horas por Patricia Maldonado, quien arremetió duramente contra la exalcaldesa de Maipú.

El periodista experto en farándula, habría sido censurado por un chiste que lanzó en pantalla contra la exedil, a quien trató como “Barbie Peral”, en referencia al Hospital Psiquiátrico El Peral, cuando se encontraban comentando el disfraz que ocupó Barriga para asistir a la avant premiere de la película “Barbie”.

En este sentido, y a través de su programa de Youtube “Las Indomables”, Maldonado aprovechó de comentar la polémica, al señalar que “pucha que me he reído con la pelea de Sergio Rojas y la otra tonta bolsa de ca… de la Cathy Barriga”.

“No, está indignada conmigo, pero no la vamos a pescar mucho, porque no la voy a poner en el lugar que no le corresponde”, añadió.

Asimismo, sostuvo que “antes de que se ponga a hablar o diga algo, aclare la situación de lo que pasó en Maipú, que todavía Maipú está esperando saber qué pasó con la plata. No digo que usted la tenga, pero aclare”.

En la misma línea, expresó que “ahora estaba indignada por yo hice un video donde yo digo ‘el robo es más raro que la Cathy Barriga disfrazada de Barbie y en patines’. Pucha que se enojó, porque la hue… es rara. Pero a mí me da lo mismo”.

“Sergio Rojas le dijo esa hue… y le ha venido un ataque, se fue llorando. A mí me caen súper bien los de Me Late, pero qué chu… hace Cathy Barriga ahí. ¿Qué aporta? ¿Ir vestida de Barbie? Yo creo que hay gente más divertida”, cerró la opinóloga.