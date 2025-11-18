Home Vanguardia "paul mccartney lanzó canción “silenciosa” para protestar contra e..."

Paul McCartney lanzó canción “silenciosa” para protestar contra el uso de la IA

El tema forma parte del álbum “¿Es esto lo que queremos?”, el cual incluye grabaciones silenciosas de varios artistas, con el fin de presionar al gobierno del Reino Unido para impedir que las empresas tecnológicas entrenen sus modelos de IA con contenido creativo sin permiso.

Leonardo Medina
El mítico cantante británico, Paul McCartney, lanzó una canción “silenciosa” en un singular álbum, como parte de una protesta de la industria musical contra el uso no autorizado de material con derechos de autor en empresas de inteligencia artificial (IA).

De acuerdo a lo informado por el periódico The Guardian, el álbum se llama “Is This What We Want? (¿Es esto lo que queremos?)”, e incluye grabaciones silenciosas de destacados artistas. 

Esta campaña busca presionar al gobierno del Reino Unido para impedir que las empresas tecnológicas entrenen sus modelos de IA con contenido creativo sin permiso.

Según el citado medio, el tema de McCartey, titulado “Bonus Track”, tiene una duración de 2 minutos y 45 segundos. 

Además, detallaron que la canción inicia con unos segundos de siseo de cinta, seguido de otros segundos de un ruido indefinido, que podría ser alguien abriendo una puerta y caminando de un lado a otro. Luego, contempla otros segundos de siseo con susurros y termina con un fundido lento. 

Entre los artistas que apoyan la campaña se encuentran Kate Bush, Hans Zimmer, Sam Fender y Pet Shop Boys.

La postura de Paul McCartney frente a la IA

El exintegrante de The Beatles ha sido una de las figuras más importantes de la música británica que se ha manifestado frente a los planes de las autoridades para acordar un nuevo acuerdo con las empresas de IA, las cuales exigen acceder a grandes volúmenes de información de entrenamiento, como texto, imágenes y música.

“Tenemos que tener cuidado, porque podría descontrolarse y no queremos que eso ocurra, sobre todo para los jóvenes compositores y escritores, para quienes quizá sea la única forma de labrarse una carrera”, señaló McCartney, según consignó Emol

Asimismo, comentó “si la IA acaba con eso, sería realmente lamentable”.

Source Texto: La Nación/Foto: X
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

