Paulina Nin cuestiona la actitud de “Pincoya” en “Top Chef VIP”: “Es agotador”

Una nueva polémica protagonizó Jennifer “Pincoya” Galvarini en el reciente capítulo de “Top Chef VIP”, a raíz de la actitud que demostró mientras presentaba un plato ante los chefs, lo cual fue criticado por estos últimos, y por su compañera en el programa, Paulina Nin.

Todo surgió después de que los participantes prepararan una pizza, y antes de presentarla ante el jurado, la ex “Gran Hermano” declaró frente a las cámaras que “a estas alturas ya no espero nada. Uno a veces va y cree que le va a ir bien y le va mal. Cuando crees que te va mal, te va más o menos”.

“Yo ya estoy entregada, ya no les voy a decir nada. Si me quieren decir cosas, que me lo digan”, añadió.

Luego, cuando le entregó el plato a la chef Fernanda Fuentes, comentó que “no le recomiendo que la prueben”.

Lo anterior, provocó la molestia de la integrante del jurado, quien señaló que “pero podría presentarlo, al menos, con una mejor actitud a este jurado, para que seamos nosotros los que decidimos si lo probamos o no, creo”.

Acto seguido, mientras la oriunda de Chiloé mantenía una tensa conversación con Fuentes, Nin sostuvo que “ya va a empezar esta”.

“No sé qué es lo que le pasa a la Pincoya, pero es agotador”, agregó posteriormente en una conversación frente a las cámaras.

Por último, mencionó que “de repente es una persona, de repente es otra y uno dice ‘naaah está actuando, es su papel o su personaje”.