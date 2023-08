PC y FA respondieron a críticas tras rechazar proyecto de usurpaciones

El Senado abordará este miércoles 30 de agosto el proyecto que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, el cual, generó varios roces en la Cámara de Diputados durante la sesión del martes.



En esta misma sesión se revisará la iniciativa que sanciona como falta el porte injustificado de combustibles aptos para la comisión de atentados en manifestaciones, que también preocupa al Gobierno.



La Cámara Alta podrá despachar “usurpaciones” a ley o continuar la tramitación en una comisión mixta. A juicio del Ejecutivo, el proyecto tal como fue despachado de la Cámara es un peligro ya que se incorpora la “legítima defensa privilegiada” y la “flagrancia permanente”.



En ese contexto, en varias oportunidades, el Gobierno ha dicho que ocupará todas las instancias para que esto no prospere, incluso llegar al Tribunal Constitucional o aplicar un veto presidencial de ser necesario.



Los parlamentarios del Frente Amplio y el Partido Comunista votaron en contra del proyecto y se abstuvieron en las indicaciones que presentó el Ejecutivo, actuar que indignó a los diputados del PPD y el Partido Socialista.



“Emplazamos al PC y al FA a que dejen de tener amarrado al Gobierno con una venda ideológica en las manos en los temas de seguridad, porque no dejan avanzar”, dijo Raúl Soto (PPD). Asimismo, Leonardo Soto (PS) indicó que “es un signo de preocupación porque hay una cierta deslealtad de los que se dicen oficialistas”.



Ante estas críticas que recibieron, la diputada Karol Cariola (PC) dijo que “más allá de las indicaciones particulares que tiene el Gobierno, acá había un problema con el proyecto de ley, con el conjunto de esa propuesta que creemos que está mal parida”.



“En esa línea, un proyecto que viene malo no puede terminar de buena manera. Este proyecto le va hacer mucho daño a ciertas situaciones que se dan en nuestro país, sobre todo vinculado a los pobladores y asociado a distintas realidades socioeconómicas de nuestros país”, agregó.



Mientras que el diputado Andrés Giordano (Ind-FA) sostuvo que “lamentablemente, en la Cámara se rechazaron indicaciones que eran muy importantes de la ley de usurpaciones, que entendemos sean en el marco de un debate muy complejo, pero también muy contaminado por medidas populistas, que arriesgan vulnerar el Estado de Derecho y además el enfrentamiento violento entre civiles”.



“Eso es algo que para nosotros es una línea roja y por lo mismo hacemos un llamado al Senado a que revierta esta situación y al Gobierno, por cierto, a asumir su compromiso y a no descartar el veto en caso que esta ley no cumpla con los estándares democráticos mínimos”, añadió.



Finalmente, la diputada Maite Orsini (RD) y miembro de la Comisión de Seguridad, sostuvo que “se fue desvirtuando bastante en su tramitación, es peligroso y generará inseguridad en los barrios y campamentos de Chile”. “No corresponde que se nos critique por nuestra votación, si nuestra postura no ha cambiado”, acotó la legisladora.