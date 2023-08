“Pincoya” sorprende con íntima confesión en “Gran Hermano”: “Mi primer hijo falleció”

Una inesperada confesión fue la que realizó este jueves Jennifer “Pincoya” Galvarini, participante del reality de Chilevisión “Gran Hermano”, quien durante la última edición del programa, reveló una desconocida información sobre su vida personal.

La oriunda de Chiloé cumplió un desafío en el que debía reunir a cinco compañeros para lanzarse a la piscina de la casa totalmente desnudos, y a cambio, recibió diferentes beneficios, entre ellos, un video con los saludos de su familia.

Luego de triunfar en el reto, la concursante habló ante las cámaras del encierro, y se sinceró respecto a sus razones para ingresar al espacio televisivo, manifestando que su pequeño hijo, Felipe, tiene un rol fundamental en la decisión.

“Sabía que tenía que dejar cosas, dejar a mi familia, pero para mí lo más preciado es mi hijo. Ustedes dirán ¿entonces por qué está acá? Porque le quiero dar un regalo”, comentó.

Asimismo, y en un momento que emocionó a los usuarios en redes sociales, contó que “mi hijo es paciente renal. Y mi primer hijo falleció”.

“Lo llevo en el corazón todos los días. No es que no lo extrañe, pero trato de no pensar para no quebrarme”, indicó, y mencionó que se mantiene firme para que su hijo la vea contenta.