Piñera: En la Convención “están debilitando cosas fundamentales para Chile”

El Presidente Sebastián Piñera hizo un balance de sus cuatro años de gestión a solo cinco días de que traspase el mando a Gabriel Boric.

El Mandatario manifestó su preocupación por el trabajo que está realizando la Convención Constitucional, señalando que está debilitando ciertos poderes del Estado.



En una entrevista con Meganoticias, Piñera sostuvo que “estoy muy preocupado por el rumbo que está tomando la Constitución en la Convención”.



Afirmó que “creo que se están debilitando cosas fundamentales para Chile. Se está debilitando la unidad, el sentido de nación. Por supuesto que tenemos muchas culturas, muchos pueblos, pero un solo país”.



El Jefe de Estado detalló que “se están debilitando las libertades, la libertad de expresión. Yo creo que la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad religiosa, la libertad de emprender, son fundamentales”.



Aseguró que en el organismo hay “un afán identitario refundacional que es absolutamente exagerado. Chile no parte con la Convención. Tenemos una historia. Tenemos que corregir lo que hay que corregir, pero no desmantelar todo lo que hemos hecho”. Agregó que el apoyo al trabajo de los constituyentes está cayendo.



Piñera señaló que entre los temas que quedaron pendientes en su gobierno está el otorgar más seguridad a la Región de La Araucanía. Aseveró que se hizo “todo lo que estaba a nuestro alcance”.



Además, criticó al nuevo gobierno por no querer renovar el Estado de Excepción. “Creo que es necesario mantener y lamento que el gobierno entrante haya dicho que va a levantar estos estados de excepción, porque la gente de la zona necesita protección, necesita paz, necesita tranquilidad. No puede vivir permanentemente con la amenaza de las muertes, de los asesinatos, de los incendios y las Fuerzas Armadas pueden colaborar”.

Entre las labores que destacó de su gobierno, está el trabajo sanitario en el marco de la lucha contra el Covid-19. “Chile lo hizo bien (…) esto fue reconocido a nivel mundial”.



“Las vacunas para la cuarta dosis están aseguradas”, afirmó y añadió que si se necesitara una quinta “tenemos ya las opciones y los caminos, para asegurar a los chilenos y chilenas que van a tener toda la protección que necesiten”.



“NO ME JUBILO DE SER CHILENO”



Sobre su futuro político, indicó que “si bien dejo de ser Presidente, no me jubilo de ser chileno, voy a seguir preocupado de los temas públicos, colaborando desde una segunda línea”.



Adelantó que “vamos a tener una fundación que se va a preocupar de las políticas públicas, de la formación de niños y jóvenes”.



Pero manifestó que “hay una renovación generacional y una mayor participación de la mujer que viene con mucha fuerza, que es bueno y sano, por eso no pretendo estar en la primera línea, pero sí pretendo estar donde más pueda contribuir a que los chilenos tengan una vida más plena y más feliz”.



Con respecto a la invasión de Rusia a Ucrania y sus consecuencias en Chile, expresó que “la economía chilena ha sido muy golpeada y la gente ha sufrido mucho, pero está sana, por eso, en enero volvimos a crecer 9%”.



Agregó que “es muy importante que Chile tenga la capacidad de protegerse del impacto que va a tener la guerra. Entregamos al futuro gobierno un presupuesto en que hay muchos fondos de reserva. Hay un fondo de reserva de libre disposición del futuro gobierno, hay un fondo de reserva para los temas sociales y de empleos; hay un fondo de reserva para los desafíos de salud y además de eso hemos repuesto los ahorros”.