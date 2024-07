“Plaga de mentirosos”: Bielsa estalla y arremete contra la organización de la Copa América

Un duro descargo realizó este viernes el técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, quien en conferencia de prensa, arremetió sin filtro contra la Conmebol y la organización de la Copa América de EEUU.

El “Loco”, previo al duelo de este sábado por el tercer lugar ante Canadá, expresó su molestia por las sanciones que podrían recibir los futbolistas uruguayos, luego de la polémica pelea con los hinchas colombianos, tras el duelo de semifinales del pasado miércoles.

“Le tengo miedo a las venganzas deportivas. Porque eso existe por parte de quienes son dueños de todo esto. Esto es una plaga de mentirosos. Deberían pedirle disculpas a los jugadores en lugar de instalar posibles sanciones”, comentó el exentrenador de La Roja.

Además, añadió que “ya me cansé. Uno acumula injusticias. Esto es una plaga de mentirosos. Acá te dan una cancha terminada hace 3 días con las uniones no cerradas. Los campos de entrenamiento eran un desastre”.

“Estamos en EEUU, entre comillas el país de la seguridad. Si los jugadores no hacían eso hubiesen sido condenados. ¿Cómo no vas a defender a tu mamá, a tu hermana o a un bebé?”, expresó Bielsa en relación a los incidentes.

En la misma línea, sostuvo que “cómo no los vas a defender si los argumentos para que eso no suceda fallaron: prevención y puerta de escape. La sanción no es para los futbolistas, sino para aquellos que los obligaron a actuar como actuaron”.

“¡Pídanle disculpas (a los futbolistas y sus familias), viejo! Qué van a suspender, lo único que tiene que decir es: ‘Cometimos tales errores, me hago responsable y nos hacemos cargo’”, manifestó.

Por último, planteó que “hay un porcentaje del periodismo que no señala esto. Hay algunos que no dicen lo que piensan y dicen aquello que no lastima al poder. Los que administran el poder son los que reparten el dinero”.