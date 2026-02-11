Por un “violento” episodio: revelan pistas luego del repentino quiebre entre Américo y Yamila Reyna

El vínculo sentimental entre Américo y Yamila Reyna habría llegado a su fin, según antecedentes difundidos en las últimas horas.

La periodista Cecilia Gutiérrez reveló que el cantante y la actriz argentina ya no estarían juntos. Distintos indicios públicos y privados apuntarían al quiebre de la relación.

De acuerdo con la comunicadora, un incidente con gritos y una fuerte discusión habría marcado el punto de inflexión. El hecho se habría producido en una estación de servicio, cuando ambos regresaban a Santiago.

Gutiérrez entregó el contexto al señalar: “¿Cómo están? Paso por acá para contarles de una ruptura amorosa de una de las parejas que yo diría que en el último tiempo se había convertido en una de las más llamativas de la farándula debido a la intensidad de la relación, lo rápido que fue y el amor que demostraban mucho en redes sociales y en entrevistas que dieron juntos, lo que incluso los llevó a comprometerse hace poco. Él le hizo una romántica petición de matrimonio, me refiero a Yamila Reyna y a Américo”, según recogió La Cuarta.

La panelista de TV agregó que la relación se mostraba sólida en público: “Bueno, ustedes ven que la interacción fue súper romántica. Él le dedicó una canción, se dieron besos, qué sé yo. Todo bien hasta que se termina el festival (de Talca). Porque algo sucedió que hizo que todo cambiara”.

Según su relato, los problemas comenzaron tras el evento musical: “Hubo un incidente en las cabañas en que ellos estaban, que estaban como destinadas a los artistas y el staff del evento, donde incluso se reportan gritos, peleas. Y luego habría sucedido un incidente en una bomba de bencina camino a Santiago, cerca de Talca”.

Denuncias en redes y confirmaciones posteriores

En la misma línea, Cecilia Gutiérrez sostuvo que “eso lo reportan incluso en redes sociales (…) había mucha gente que lo presenció. No especifican a qué se refieren con ese episodio, pero tratan a Américo de violento”.

No obstante, la periodista aclaró el contraste de versiones: “Insisto que esto es lo que le comentaron en sus redes. Yo les estoy comentando, les muestro el mensaje y también se los dejo, porque también pude preguntar en el círculo cercano de él y me dicen que él no había tenido episodios de ese tipo”.

Pese a ello, afirmó que “algo sucedió, digamos una pelea bastante subida de tono, que incluso se habría prolongado durante todo el viaje de vuelta a Santiago”.

Finalmente, Gutiérrez aseguró que “definitivamente esta pareja termina su relación el fin de semana. Él incluso ahora está en la casa de su ex, de Pepa, con sus hijos. Ayer habría mandado a buscar el perrito que tenía junto a Yamila y estaría sacando sus cosas durante este corto plazo”.

Por su parte, el medio Glamorama confirmó que Yamila Reyna replicó un video con parte de una charla del orador motivacional mexicano Daniel Habif, asociada a procesos de quiebre emocional.

En el registro compartido, se escucha el siguiente mensaje: “Si yo tuviera que pedirle perdón a alguien, sería a mi corazón. Le pediría perdón por no haber tenido la fuerza de marcharme de un lugar o de una persona cuando las señales eran tan claras”.