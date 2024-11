Presentan denuncia contra Boric por acoso sexual: abogado del Mandatario niega los hechos

La noche de este lunes se dio a conocer que el Presidente Gabriel Boric habría sido “víctima de un acoso sistemático” y que existiría una denuncia en su contra por “difusión de registros de imágenes privadas y una falta de acoso sexual”.



A través de un comunicado, Jonatan Valenzuela Saldías, abogado del Mandatario, señaló que entre julio de 2013 y julio de 2014, Boric “fue víctima de un acoso sistemático vía correo electrónico por parte de una mujer mayor de edad que conoció a mi representado en el contexto de su práctica profesional en Punta Arenas”.



“Se le enviaron 25 correos desde distintas direcciones de emails por parte de la misma persona, incluyendo en uno de ellos el envío no solicitado ni consentido de imágenes de carácter explícito”, detalló.



Junto con ello, la defensa del Presidente explicó que diez años después, “la remitente de los correos presentó una denuncia sin fundamento alguno, contra el ya Presidente Gabriel Boric el 6 de septiembre de 2024”.



“Desde julio de 2014 no existió ninguna clase de comunicación entre mi cliente y la remitente de esos correos. Mi representado jamás tuvo relación afectiva ni de amistad con ella y no han tenido comunicación desde julio de 2014”, se indica en el comunicado.



La denuncia fue ingresada a la Fiscalía Regional de Magallanes “citando una supuesta difusión de registros de imágenes privadas y una falta de acoso sexual del artículo 494 del Código Penal, que jamás ocurrió”.



Ante esta situación, la defensa del Presidente recalcó que la primera instrucción que recibió fue “la de entregar todos los correos que la remitente envió y los antecedentes necesarios para el oportuno esclarecimiento de los hechos a la Fiscalía”.



Es así como el 22 de octubre, el abogado realizó la entrega “de todos los correos enviados a Gabriel Boric para demostrar la falsedad de los hechos denunciados y dar cuenta del acoso sufrido por mi representado al fiscal a cargo de la investigación, Cristián Crisosto Rifo”.



“El Presidente de la República rechaza y desmiente categóricamente la denuncia, y así quedará demostrado en la instancia correspondiente”, sentencia el comunicado.