Presidente Boric ayudó a recolectores de basura afuera de La Moneda

Este martes se viralizó un video en el que se ve al Presidente Boric ayudando a los recolectores de basura cerca del Palacio de La Moneda.



En el video que fue captado por The Clinic, Boric, usando una chaqueta del gobierno, tira una bolsa al camión y luego se sube a este, usando unas antiparras que le pasa un trabajador.



El momento fue grabado por los trabajadores, quienes, sorprendidos, le piden que se baje del camión mientras él utiliza las palancas para aplastar las bolsas.



El Mandatario comentó en la cuenta de Instagram del citado medio lo siguiente: “Anoche (lunes), afuera de La Moneda, me acerqué a saludar a los recolectores de basura que realizan un tremendo trabajo en todo Chile. Como generalmente se hace en las noches, muchos no ven el esfuerzo que significa. A ellos mis respetos y admiración”.