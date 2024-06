Presidente Boric tuvo duro cruce de palabras con dirigentas vecinales en Punta Arenas

Un duro intercambio de palabras tuvo el Presidente Gabriel Boric con dirigentas de la junta de vecinos de la población Silva Henríquez, de Punta Arenas, quienes le enrostraron que los extranjeros tienen privilegios para acceder a ayudas del Estado, particularmente en vivienda.



Según relata Emol, antes de encabezar la entrega de terrenos para la construcción de la Biblioteca y Archivo Regional de Magallanes, para la cual se restaurará la ex Penitenciaría local, el Mandatario se acercó a un grupo de pobladoras y pobladores que protestaban al frontis del edificio.



Allí escuchó por varios minutos a las dirigentas de la junta de vecinos que reclamaban por la contaminación de las aguas en la zona, la que se le ha sindicado a las tomas que están cercanas, donde vive un porcentaje de población extranjera.



“Voy a ir de sorpresa para ver qué está pasando”, dijo el Presidente a las mujeres.



“Muchas veces usted no sabe las problemáticas que tienen los vecinos acá en Punta Arenas”, le señala una señora, a lo que Boric contesta: “Y muy buena cosa que me cuenten. Para eso estamos las autoridades, para escucharlos”.



El intercambio con las vecinas se volvió tenso cuando derivó a denuncias relativas a que personas extranjeras supuestamente han adquirido viviendas gratis y más pronto que las chilenas.



“Si nosotros los chilenos, nos vamos al país de ellos, ¿nos van a dar las garantías que tienen ellos? Tienen casa, tienen salud, tienen todo gratis”, dijo una pobladora.



Ante la insistencia, Boric interrumpió a una vecina: “Eso no se lo voy a aceptar, es que no se lo voy a aceptar, es que no es cierto. A nadie se le está regalando nada de la nada. Este como mito que dice que a los extranjeros se le regalan casas por ser extranjeros, no es cierto”. “Muéstreme un caso”, exigió el Jefe de Estado.



“Dígame un caso. No me diga ‘yo tengo gente’, señora, dígame un caso, nombre y apellido y yo voy a verificar ese caso, pero esa cuestión de tirarlo al aire”.



“El problema que tienen ustedes independiente de esto, es real y ese problema, como Estado, tenemos que darle una situación”, dijo Boric, continuando un diálogo que luego derivó a consensos sobre la manera de abordar los requerimientos que planteaban las dirigentas vecinales.