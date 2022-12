Presidente de Argentina: “Hoy ha sido condenada una persona inocente”

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, solidarizó con su vicepresidenta Cristina Fernández, tras el fallo del Tribunal Oral Federal 2 de ese país que la condenó el martes a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el “caso Vialidad”.



“Hoy, en Argentina, ha sido condenada una persona inocente. Alguien a quien los poderes fácticos trataron de estigmatizar a través de medios de comunicación y perseguido a través de jueces complacientes a los que pasean en aviones privados y mansiones de lujo los fines de semana”, criticó el mandatario argentino.



El jefe de Estado mostró su “solidaridad con Cristina Fernández sabiendo que es víctima de una persecución absolutamente injusta” y denunció que la sentencia condenatoria “es el resultado de un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso”, proceso en el que incluso “se violó el principio de no juzgar dos veces un mismo hecho”.



El mandatario sostuvo que, en este caso, “la política se ha metido en los tribunales”. Con esto, “la justicia se escapa por la ventana”, arremetió a través de una serie de mensajes publicados en su cuenta de Twitter.



Además, el presidente instó a la población a que se ponga del lado de Kirchner “por su inocencia”. “Todos los hombres y todas las mujeres de bien que amamos la democracia y el Estado de Derecho debemos ponernos a su lado”, agregó.



Fernández fue acusada de participar en una trama para defraudar al Estado a través de la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante su gestión como presidenta (2007-2015) y la del expresidente y su marido difunto, Néstor Kirchner (2003-2007).



Fernández reaccionó acto seguido a la sentencia denunciando ser víctima de un “Estado paralelo” y de “una mafia judicial” y remarcó que cuando era presidenta de Argentina no tenía ni “manejo de las leyes que son aprobadas” en el Legislativo ni “tampoco administra el presupuesto”.



En su extensa respuesta, Fernández señaló que “la condena real no es la prisión”, sino “la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos” y anunció que no se presentará a las elecciones de 2023. “Condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo”, dijo.