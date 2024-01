Presidente de Sonapesca:”Si el ministro Grau quiere hablar de pesca tiene que hacerlo conmigo”

El presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), Osciel Velásquez, abordó el proyecto de ley que impulsa el Gobierno, y que busca modificar la normativa del sector que está vigente desde 2013.



En entrevista con El Mercurio, el dirigente de la mayor federación gremial que representa a la pesca industrial, criticó el accionar del Gobierno por la tramitación del proyecto que actualmente se discute en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados.



Uno de esos cuestionamientos apunta a que “no he tenido ni una sola reunión con el ministro (Nicolás Grau, de Economía) por el tema de la Ley de Pesca. Por nada. Entonces sentimos que el Gobierno está discriminando a los empresarios. Si el ministro quiere hablar de pesca, tiene que hacerlo conmigo. Yo represento a 36.000 trabajadores de Arica a Punta Arenas”.



En particular, el proyecto del Ejecutivo propone una disminución en la asignación de recursos bajo criterios históricos para el sector industrial (de 85% a 50%, pero aumenta la parte que se licita). También recorta la duración de 20 a 10 años de las licencias de pesca de este rubro y genera una modificación en el fraccionamiento que beneficia a la pesca artesanal, consigna El Mercurio.



Otra crítica expuesta por Osciel Velásquez apunta a su carácter ideológico. “Este proyecto de ley nació para castigar a la industria y, sobre todo, el norte de Chile se ve perjudicado. También se afecta al sur cuando nos quieren prohibir que los barcos hieleros puedan operar en zonas tan rigurosas como las de allá”.



El dirigente también cuestionó el escaso trabajo prelegislativo con el Gobierno y en particular con el ministerio de Economía. “Yo no me quería pronunciar hasta no saber realmente en qué consistía este proyecto, porque no hubo un trabajo prelegislativo como con los demás. El Gobierno lo hizo muy a puertas cerradas. Si bien tuvo 200 reuniones con la gente de la pesca artesanal, con nosotros tuvo solo una reunión”.



El presidente de Sonapesca insistió en la ideologización de la propuesta del Gobierno. “Hemos estudiado el tema y vemos que este es un proyecto ideológico que busca cambiarlo todo, que no reconoce todo el esfuerzo que la industria ha hecho en décadas y que no construye con una mirada de futuro para 2025”, reflexionó Osciel Velásquez.