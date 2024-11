Leitao pide ser evaluada por sus logros y espera críticas constructivas

La nueva subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao (independiente, ex-DC), pidió a sus críticos por supuesta falta de experiencia para el cargo que la evalúen por sus logros y no por ideas preconcebidas.



En entrevista con Radio Cooperativa, la exalcaldesa de Peñalolén y reemplazante de Eduardo Vergara en la Subsecretaría expresó que “las críticas una siempre las va a recibir con altura de miras, mientras sean críticas constructivas, y eso espero”.



“La invitación que hago a todos quienes critican es a que vean lo que va a ser mi gestión y me evalúen por eso, más que por lo que todavía no ocurre”, añadió.



Sobre los cuestionamientos a su labor como alcaldesa, respondió que “probablemente tienen más que ver con el desconocimiento de la tarea de prevención que les corresponde a los municipios, pero estoy súper disponible a que lo conversemos”.



“A cualquiera que quiera preguntar, le puedo mostrar datos de lo que hicimos en Peñalolén en cuanto a prevención, cosas que se replicaron en muchos otros municipios de Chile: avanzamos en distintos temas como evitar femicidios, con el programa pionero SOS Mujer, o los temas de intervención de barrio, los programas psicosociales de intervención en niños y jóvenes, la instalación de cámaras de televigilancia y la iluminación comunal”, detalló.



En cuanto al rol que desarrollará en Interior, dijo que buscará “contribuir en este equipo con la mirada territorial y de barrio” que desarrolló como jefa comunal.



En materia de prevención del delito, expuso que “lo que tenemos que hacer es focalizar la acción en aquellos lugares y espacios donde tenemos información (de casos y denuncias) respecto de la comisión de delitos y cómo estos se van a comportar en el futuro; tenemos que trabajar mucho el dato, que estamos recopilando de manera permanente”.