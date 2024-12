Presidente del Senado ve probable un acuerdo en pensiones para enero

El presidente del Senado, José García Ruminot (RN), indicó que los últimos avances de la reforma de pensiones le hacen pensar que es posible alcanzar un “acuerdo técnico y político” en enero próximo, cumpliendo con el plazo autoimpuesto por el Gobierno.



En entrevista con Radio Cooperativa, el parlamentario destacó que la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado se ha dedicado a escuchar a “muchos expertos, en especial para dilucidar un mecanismo solidario que aumente la jubilación de las mujeres”.



“El Gobierno piensa que habría que destinar un 1% para poder nivelar las pensiones de damas con varones, que es algo en lo que hay plena conciencia: hay un diagnóstico común, y todos queremos hacer eso. No es posible que las pensiones de las mujeres sean inferiores a las de los hombres habiendo trabajado y cotizado los mismos años, y teniendo los mismos ahorros. Hay que resolver eso y solucionarlo bien”, enfatizó.



Para el legislador cobra relevancia escuchar a los especialistas, con el fin de “tener certeza sobre los números, tener la tranquilidad y seguridad de que cuando se tome la decisión, los números serán los correctos, y a pesar de que son estimaciones, que sean aquellas más cercanas a la realidad”.



“En una reforma previsional no nos podemos equivocar, y por eso este trabajo que ha venido haciendo la comisión, y los acercamientos que se han venido realizando, porque de verdad que ya hay acuerdo en varios temas, me hacen pensar que durante enero sí vamos a tener un acuerdo técnico y político que nos permita, finalmente, tener una reforma previsional”, reiteró.



Retomando el mecanismo solidario para las mujeres, García Ruminot sostuvo que “entiendo que no incluye por el momento un cambio en la edad de jubilar, aunque es bien probable que esa nivelación de las pensiones sea a partir de los 65 años, eso sería lo más razonable”.



Finalmente, en materia de solidaridad intergeneracional, el presidente del Senado señaló que su sector está dispuesto a entregar “lo necesario para poder cumplir determinados objetivos, que básicamente es este ‘premio’ a la mayor cotización, porque eso es algo que también queremos: queremos que haya menor informalidad, que los empleos tengan ojalá todos previsión social, y hagan ahorro previsional”.