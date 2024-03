Prima de Luis Miguel afirma que su madre está en un hospital psiquiátrico en Buenos Aires: “La voy a visitar periódicamente”

Una sorprendente confesión realizó recientemente Lorena Basteri, prima del cantante mexicano, Luis Miguel, quien aseguró que la madre del artista está viva, y que reside en un hospital psiquiátrico de Buenos Aires.

El paradero de Marcela Basteri, madre del artista, ha sido un verdadero misterio desde hace muchos años, y usualmente surgen rumores en torno a su situación actual.

En este sentido, y en una conversación con el programa trasandino, “Mañanísima”, la prima del “Sol de México” afirmó que Marcela Basteri fue encontrada a mediados de 2018 en Buenos Aires.

“Una vez que la reencontramos no desapareció más. Ella vive en un nosocomio de la provincia de Buenos Aires y la voy a visitar periódicamente, está viva. Mi único objetivo en esta búsqueda era encontrar a la sobrina de mi abuela”, manifestó, según consignó Infobae.

Asimismo, explicó que ella es “nieta de Carlona Basteri, hermana de Sergio Basteri, que es el abuelo de Luis Miguel y el papá de Marcela. Yo soy prima de Luis Miguel”.

Respecto al estado de la madre de Luis Miguel, expresó que “está con sus complicaciones propias de la edad, pero bien. Me reconoce. Yo lo que te puedo asegurar es que Marcela vive, es la persona que yo voy a visitar, es la mamá de Luis Miguel. Después, lo que decida él, no es un terreno en el que me quiera meter”.

“Por lo que yo he escuchado ahí dentro, él (Luis Miguel) ha ido. Yo la verdad que no lo puedo comprobar, no sé si es real o no. Ahí en ese terreno no me puedo involucrar”, sentenció.