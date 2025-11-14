Primer reo “común” ingresó la noche de este jueves al Centro de Cumplimiento Penitenciario Tiltil, ex Punta Peuco

Durante la noche de este jueves 13 de noviembre se concretó el ingreso del primer reo “común” al Centro de Cumplimiento Penitenciario Tiltil, ex Punta Peuco.

Según consignó 24Horas, esto ocurre luego del anuncio del Presidente Boric de transformar este lugar hacia un recinto general, donde permanezcan condenados por violaciones a los Derechos Humanos, así como otros reos que fueron acusados por otros delitos.

El Mandatario informó el 3 de noviembre pasado el fin de Punta Peuco como un penal especial para victimarios de la dictadura cívico militar y su cambio a un penal común, medida de la cual tomó razón la Contraloría y que ya se comenzó a implementar.

De esta manera, se materializó el ingreso por parte de Gendarmería del primer interno no sentenciado a condenas por delitos de lesa humanidad.

Según información proporcionada por La Tercera, se trata de Clemente Espinoza Fuentes, un hombre de 75 años, quien fue condenado por el delito de violación de menor de 14 años a 15 años de cárcel en el año 2012.

El individuo cumplía sus años de condena en el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur y ahora se transformó en el primer interno “común” en ingresar a la excárcel Punta Peuco.